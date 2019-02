«Liebe Emma, wie führt man ‹DAS› Gespräch?»

Liebe Emma,



ich (20) treffe mich mit einem zwei Jahre älteren Mann, der noch nie eine Beziehung hatte.



Wir verstehen uns toll, auch auf sexueller Ebene. Ich bin ein bisschen verknallt. Wir unternehmen zwar Dinge abseits des Schlafzimmers, haben aber noch nie ein Wort darüber verloren, was da zwischen uns eigentlich läuft.



Kann also gut sein, dass er nur Sex möchte und mich jeden Moment ghostet oder noch drei andere Frauen vögelt.



Meine Freundinnen raten, das Gespräch mit ihm zu suchen; ich solle mich ja nicht ausnutzen lassen.



Da sehe ich aber mehrere Probleme:



a) Ein Gespräch könnte die wunderbare Lockerheit zerstören.



b) Ich weiss selbst nicht, was ich möchte.



c) Ich habe wohl auch so 5 Prozent Angst vor der Wahrheit.



Ist es nicht völlig in Ordnung, nichts zu sagen und mit dem Risiko zu leben, ein paar Tage/Wochen leichten Liebeskummer zu ertragen? Mir ist das nämlich 10 Mal lieber als One-Night-Stands mit Fremden.



Vielleicht ist das so eine typische Frage einer Person, die eigentlich genau weiss, was sie hören muss. Na ja.



Danke, dass du dich mit uns abquälst!



Liebe Grüsse,

Kim