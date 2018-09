Leben

Ich habe meine Ex-Lover gefragt: Warum ist nichts aus uns geworden?

Um zu verstehen, was man in Sachen Liebe, Dating und all dem Zirkus besser oder anders machen kann, muss man sich auch mal mit der Vergangenheit konfrontieren. Also habe ich Ex-Lover angeschrieben und um Feedback gebeten.

Was mich manchmal am Single-Dasein nervt, ist mein Umfeld. Jede/r will wissen, warum es bei mir mit der ganz grossen Liebe nicht klappt. Die einen finden, ich sei zu wählerisch. Andere wiederum sind sich sicher, dass ich mehr clubben sollte. Ein weiteres Trüppli rät vom Ausgang ganz ab und schickt mich lieber an Single-Events.

Dann gibt es noch die Hobbypsychologen. Und selbst bei denen scheiden sich die Geister. Die einen sind sich sicher, dass ich mich gar nicht binden will und dass ich das auch so ausstrahle. Eine andere Hobbypsychologin/Nachbarin ist sich sicher, dass der Platz in meinem Herz schon besetzt ist. Ob von Suff-SMS-Sandro, von meinem Ex-Freund oder von Ryan Reynolds kann sie aber nicht sagen.

Als letztens mal wieder ein Grüppchen an einem Tisch ungefragt versucht zu eruieren, warum «so eine coole Frau wie ich Single ist», habe ich die Faxen dicke.

Wie ist es eigentlich mit mir abzuhängen?

Die einzigen Menschen, die mir in Sachen Dating und Liebe ein ernst zu nehmendes Feedback geben können, sind die Männer, die mich zumindest eine Zeitlang gedatet haben. Ich suche mir drei Kandidaten aus, die ich anschreibe. Ich will folgende Fragen von ihnen beantwortet haben:

Wie war es mit mir abzuhängen? Warum ist nicht mehr aus uns geworden? Was fandest du cool, was weniger?

Der erste antwortet postwendend. Und sagt's kurz und bündig. Und passend zu der wilden Affäre, die wir hatten. Inklusive viel Alkohol, Suff-Sex und wirren Gesprächen, die wir vor allem aneinander vorbei führten.

Bild: Screenshot Emmas Handy

Die zweite Antwort erreicht mich nach 24 Stunden. Mit Sam wars echt herzig. Drei Monate lang. Und dann war's vorbei. Warum, wusste ich bis anhin nicht. Und weiss es auch nach seinen Worten nicht. Bin dafür aber wieder leicht angefixt und überlege mir eine Reaktivierung der damaligen Geschichte.

Bild: Screenshot Emmas Handy

Bild: Screenshot Emmas Handy

Meine Lieblingsantwort kommt aber von Pete. Er ruft – very old school – an. Und sagt, dass er mir nichts Schriftliches gibt. Er wolle viel lieber die Gunst der Stunde nutzen, um mich mal wieder zu sehen. Seine Antworten will er mir bei Whiskey und Zigaretten geben. In der Bar, in der wir uns vor sechs Jahren zum ersten Mal trafen. Und aus der wir geschmissen wurden, weil wir in Sachen Rummachen vor versammelter Mannschaft etwas gar viel zu weit gegangen sind.

Pete und ich treffen uns morgen Abend.

Ich ziehe eigens dafür meine besten Dessous an, oder verzichte ganz auf Unterwäsche, und schminke mir rote Lippen.

Jetzt schon mal sorry, liebe Barbetreiber.

Adieu,

