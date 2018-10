Leben

Film

15 tolle Filme für die kalten Tage



Mit diesen 15 Filmtipps bist du für die kalten Tage gewappnet

Wer dieser Tage seine Wetter-App öffnet, wird feststellen, dass die Sonnen- und Wolkensymbole immer häufiger durch Schneeflocken ersetzt werden. Zeit also, sich mit einer Wolldecke auf dem Sofa einzukuscheln und einen guten Film zu gucken.

Passen perfekt zu düsterem Wetter: gruselige Filme

«The Devil's Backbone»

Bild: Kinowelt

Spanien im Jahr 1939: Als der Vater des 12-jährigen Carlos' im Bürgerkrieg fällt, kommt er in ein Waisenhaus. Dort stellt er bald fest, dass eine geisterhafte Erscheinung sein Unwesen treibt. Also macht sich Carlos mit seinem neuen Freund Jaime an die Lösung des Rätsels.

Eines der ersten Werke von Guillermo del Toro («Hellboy», «Shape of Water»). Ein ruhiger, visuell grandioser Gruselfilm, der ohne Blut- und Gewaltorgien auskommt.

«The Witch»

Bild: Universal Pictures

Mitte des 17. Jahrhunderts flüchtet eine stark religiöse Familie nach Amerika. Dort versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen. Doch nach kurzer Zeit geschehen seltsame Dinge und schon bald geht es in der Familie nur noch um eines: Herauszufinden, wer vom Teufel besessen ist und diesen auszutreiben.

Ein Film, der nicht mit Effekten protzt, sondern mit der Vorstellungskraft der Zuschauer spielt, was sein könnte oder eben nicht. Achtung: Nach diesem Film willst du nie mehr alleine in einen Wald.

«A Quiet Place»

Bild: Paramount Pictures

Auf einer beschaulichen Farm inmitten der Natur lebt ein Ehepaar mit seinen Kindern. Tagtäglich verständigen sie sich mit Gebärdensprache und achten auch sonst darauf, möglichst keine Geräusche zu machen. Das ist auch besser so, denn ein lautes Geräusch ruft etwas sehr Tödliches auf den Plan.

Ein Horrorfilm, der 2018 positiv überraschte und auch vom Zuschauer absolute Ruhe verlangt – also bitte keine Chips essen.

«Rosemary's Baby»

Bild: Paramount Pictures

Für das junge Ehepaar Rosemary und Guy läuft es optimal: Guy ist als Schauspieler erfolgreich und Rosemary wird endlich schwanger. Doch je länger die Schwangerschaft dauert, desto seltsamere Erlebnisse hat die werdende Mutter. Schon bald leidet sie unter seelischen und körperlichen Beschwerden und fragt sich: Ist das alles real oder bin ich verrückt?

Ebenfalls ein Film, der durch geschicktes Verbergen des Grauens den eigentlichen Schrecken beim Zuschauer auslöst.

«So finster die Nacht»

Bild: MFA+/ 24 Bilder

Der 12-jährige Einzelgänger Oskar freundet sich mit dem neuen Nachbarskind an. Dieses entpuppt sich als Vampirmädchen, doch Oskar hält trotzdem zu ihr.

Ein ernster Vampirfilm aus Schweden, der sehr ruhig daherkommt und von seinen zwei grossartigen Darstellern getragen wird.

Super, um die Angstzustände danach zu lindern: Feelgood-Filme

«Die fabelhafte Welt der Amélie»

Amélie Poulain ist eine unschuldige, naive Pariserin, die mit ihrem Sinn für Gerechtigkeit ihre Mitmenschen bereichert. Ein Hobby von Amélie ist es, andere Leute miteinander zu verkuppeln. Doch so sicher sie dabei ist, andere Personen zu ihrem Glück zu verhelfen, so unsicher ist sie, wenn es um ihr eigenes geht.

Ein Meisterwerk des französischen Films, welches man einfach gesehen haben muss, um zu verstehen, wie wundervoll es ist.

«Das Leben ist schön»

Bild: Scotia International Filmverleih

In den Wirren des Zweiten Weltkriegs wird das Ehepaar Dora und Guido auseinandergerissen. Guido wird mit seinem kleinen Sohn Giosué in ein Konzentrationslager gebracht. Um Giosué vor der grausamen Realität zu bewahren, fängt sein Vater an, ihm zu erklären, dass das alles nur ein grosses, sehr strenges Spiel sei. Der Hauptgewinn: Ein Panzer.

Kaum zu glauben, dass eine Geschichte mit so einem ernsten Hintergrund so wundervoll sein kann.

«Coco – Lebendiger als das Leben»

Bild: Disney/Pixar

Der 12-jährige Miguel will nichts lieber als Musiker werden. Doch in seiner Familie ist Musik verboten, seit Miguels verstorbener Urgrossvater die Familie im Stich liess, um ein weltbekannter Musiker zu werden. Durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse landet Miguel am Dia de los Muertos im Reich der Toten. Dort erwartet ihn eine Familienzusammenkunft der etwas anderen Art.

Nach einigen Fortsetzungen bewies Pixar 2017, dass sie es immer noch drauf haben, neue Geschichten zu erzählen.

«50/50»

Bild: Universum

Adam ist noch nicht einmal 30 Jahre alt, als er die Diagnose Krebs erhält. Da der Tumor nicht operativ entfernt werden kann, liegen die Heilungschancen bei 50/50. Das bis anhin so geordnete Leben von Adam gerät daraufhin – auf durchaus amüsante Weise – ganz schön aus den Fugen.

Eine erfrischende Komödie über das Leben und Sterben, die nicht zum typischen Hollywood-Kitsch gehört.

«Cast Away»

Bild: UIP

Der FedEx-Angestellte Chuck Noland ist, neben ein paar Paketen, der einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Fortan ist er auf einer einsamen Insel gestrandet. Während er in der Zivilisation längst als verschollen gilt, versucht Cuck sich mit seiner Situation zu arrangieren. Um nicht dem Wahnsinn zu verfallen, fängt er an, Selbstgespräche mit einem Volleyball namens Wilson zu führen.

Nach diesem Film wirst du einen Volleyball ganz anders wahrnehmen als bisher.

Um den Filmgenuss schön abzurunden: Evergreens

«Der Pate»

Bild: CIC

Don Vito Corleone ist einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks. Zusammen mit seinen zwei ältesten Söhnen versucht er, im brutalen Alltag der Mafia nicht die Kontrolle zu verlieren. Sein einziger Wunsch ist es, dass sein jüngster Sohn ein bürgerliches Leben führen kann, ohne Gewalt und Tod.

Der Klassiker unter den Mafiafilmen, der dir zeigt, warum es ein schlechtes Zeichen ist, wenn dir jemand einen abgetrennten Pferdekopf auf deinen Post-it-Block kritzelt.

«Der König der Löwen»

Bild: Disney

Der junge Löwenprinz Simba wird schon kurz nach seiner Geburt Opfer eines Komplotts. Alleine und verlassen, findet er bald neue Freunde, mit deren Hilfe er sich seinen Thron zurückerobern will.

Eine grossartige Geschichte und einer der letzten wirklich guten Zeichentrickfilme von Disney.

«Léon – Der Profi»

Bild: Jugendfilm Verleih GmbH

Léon ist einer der zuverlässigsten Auftragskiller der italienischen Mafia. Durch Zufall rettet er die zwölfjährige Mathilda vor der Ermordung. Daraufhin will diese sich von Léon zur Auftragsmörderin ausbilden lassen.

Französisches Action-Kino mit Tiefgang, mit einem Profikiller, den es so wohl nur einmal gibt.

«Thelma & Louise»

Bild: Alamode Film

Das ungleiche Frauenpaar Thelma und Louise beschliesst, einen Wochenendausflug zu machen. Als ein Mann bei einem Zwischenstopp versucht, Thelma zu vergewaltigen, wird er von Louise erschossen. Von nun an beginnt für das Frauenpaar ein Roadtrip der etwas anderen Art.

Ein Klassiker, mit tollen Darstellerinnen und wundervollen Bildern, das von Anfang bis zum Schluss rasant bleibt.

«Forrest Gump»

Bild: United International Poster

Mit einem IQ von 75 gehört Forrest Gump nicht zu den intelligentesten Leuten. Dennoch schafft es der junge Mann immer wieder, geschichtsträchtige Ereignisse hautnah mitzuerleben. Besser noch: Er prägt sie sogar unwissend mit.

Habt ihr wirklich gedacht, dass dieser Film in dieser Liste fehlen wird?

So und nun seid ihr dran. Schreibt eure Filmtipps für eine kuschelige Sofasession in die Kommentare.

Das sind die 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Dieser erste Filmkuss sorgte 1896 für einen Skandal: Video: undefined

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter