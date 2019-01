Spass

Australien

Dschungelcamp: Tommi muss gehen und Evelyn hat Bildungsziele



Bild: screenshot rtl

Tommi muss gehen, Evelyn hat Bildungsziele – und was keinem auffiel

Joseph Hausner / watson.de

Tag 10 im Dschungel, und bei den bisherigen Rauswürfen entdecken wir ein Muster. Alles, was fake ist, fliegt. Erst Domenico und seine Haare. Dann Sybille und ihre Platz-Brüste. Wen die Zuschauer wohl heute entlarven? Wir verraten es an späterer Stelle und beginnen mit...

... der Dschungelprüfung:

Dieses Mal durften alle ran. Im Dschungelkollosseum mussten die Camper einen auf Gladiator machen. Den Anfang machten Doreen, Peter, Evelyn, Tommi und Leila. Die Aufgabe: ihre Köpfe für drei Minuten in Plexiglasboxen voller grüner Ameisen stecken.

So sah das dann aus: Bild: screenshot rtl

Evelyn, die laut eigenen Angaben bereits unter zwei fazialen Mückenstichen leidet, winselte zwar die ganze Prüfung durch («Was mache ich, wenn die in meine Nase krabbeln?»). Aber jeder hielt drei Minuten durch: 5 Sterne.

Bastian Yotta und Sandra, die blasse Bobfahrerin, Kiriasis warfen anschliessend Speere auf Sterne. Mit Kakerlaken und Krebs im Mund. Sandra trifft zu wenig, Yotta räumt ab.

Und führt sich auf wie The Gladiator himself... Bild: screenshot rtl

Chris gelang es ausserdem, einen Stern von einem laut RTL kompliziert (!) verknoteten Seil zu lösen. So so. Und in der letzten Runde kamen zwei schräge Vögel ins Spiel. Gisele und Felix mussten einen Keilschwanzadler hin und her fliegen lassen...

«Schnell weg hier...» Bild: screenshot rtl

Die Bilanz kann sich nach all den Luschi-Prüfungen der vergangenen Woche (danke nochmal Gisele) sehen lassen: 9 Sterne.

Die Lüge des Tages...

kommt vom gestrigen Fast-Rausflieger Bastian Yotta. Es geht um seinen «Miracle Morning», den er im Camp etabliert hat. Ihr wisst schon, dieses pseudo-spirituelle «I'm strong, hielti und auch generell doll»-Ding. Yotta gibt vor Evelyn an (der kann man es ja erzählen), dass er sich den «Miracle Morning» selbst ausgedacht hat.

So klingt es dabei, wenn Yotta schwärmt: «Push! Das pusht dich! Bamm! In der Früh‘ raus und die Energie ist high. Der ist so geil, der 'Miracle Morning'.»

NORMAL, oder? Blöd nur: Der «Miracle Morning» stammt ursprünglich gar nicht von Yotta. Wo der Möchtegern-Motivator sich maximal inspirieren hat lassen, haben wir hier zusammengefasst. Gern geschehen!

Der Spassvogel des Tages...

ist Tommi. Zumindest glaubt er das. Er äfft seine Mitcamper am Morgen nach. Einer nach dem anderen wird durch Funny Tommi durch den Kakao gezogen. Bei Gisele spricht Pipi-Piper nasal, bei Peter Orloff mimt er einen Bodybuilder mit ausgestreckten Armen, bei Chris verlangt er aggressiv nach einer Bratpfanne.

Bild: screenshot rtl

Da muss jemand wohl kompensieren, dass er nicht als Schauspieler, sondern nur als Synchronstimme von wahrgenommen wird...

Teilweise macht er die anderen gar nicht soooo schlecht nach, aber ein Lachen kommt uns irgendwie trotzdem nicht über die Lippen. Wir können bei Tommi nur noch an seine sexistischen Kacksprüche denken, und sind heidenfroh, dass ihn niemand aus dem Camp imitierenswert findet. Gott bewahre!

Der Dschungel-Zoff des Tages...

ist bis auf zwei verstimmte Yotta-Chris-Sätze nicht vorhanden! Oh oh... Liebe Camper, wir waren doch gerade auf so einem guten Weg. Endlich hatte sich herumgesprochen, dass sich das Einschalten dieses Jahr aufgrund von Camp-Krach-Garantie wieder lohnt. Und schon droht ihr nachzulassen. RTL, TU WAS! Ein paar Vorschläge:

Gib den Kandidaten 5 Unterhosen, die sie sich für die restliche Camp-Zeit teilen müssen.

Schenk Doreen eine Flasche Schampus und der Rest muss ihr beim Gluckern zusehen.

Oder schick Yotta und Chris auf Schatzsuche, eine Nacht gemeinsam in einer Höhle.

Oder was auch immer, RTL. Hauptsache: TU WAS. Harmonie ist so laaaaangweee.... *schnarch*

Top:

Evelyn kann lesen. Ganz gut sogar. Da sag nochmal einer, das NRW-Fachabitur sei geschenkt! Oder, Evelyn? «Also eine Fehlbildung hab ich jetzt nicht. Ich bin schon ein bisschen gebildet.»

2019 geht gut weiter für Evelyn. Ihr Vorsatz: «2019 wird für mich das schlaue Jahr. Ich werde Bücher lesen, ich werde Schach spielen und studieren gehen.»

Und nochmal Evelyn. Sie hat Heimweh, denkt in dem ihr möglichen Mass über das Leben nach und ist süss dabei.

Jaa, wir sind Evelyn-Fans. Lasst uns!

Flop:

Die Dschungelcamper haben Briefe von ihren Liebsten bekommen. Wie jedes Jahr. Sorgt zwar für garantierte Heul-Attacken, die Tränen-Trophäe geht dieses Jahr an Felix. Aber wie wäre es mal mit ein biiiisschen Abwechslung im Dschungel-Format?

Domenico: Wir erfahren erst jetzt, dass er zu Evelyn nicht mal Tschüss sagte, als er das Camp verliess. Buuuuh. Unehrenmann!!!1!1!

Was keinem auffiel:

«Let's make this Sybille thing great again!» Bild: screenshot rtl/montage watson

Und das Camp verlassen muss:

Tommi! Lag es an seiner Imitation? Fake kommt ja nicht an (siehe oben)... Wie auch immer. «Wir machen auch keine grossen Heulereien», sagt Pipi-Piper zum Abschluss. Stimmt. Tschööö!

Was wir noch gerne wüssten:

Bastian Yotta hat gesagt, dass seine jetzige Freundin die letzte sein werde. Zwei Fragen. Hat er das nicht schon mal gesagt? Und: Wer wettet dagegen?

Wer ruft eigentlich jedes Mal für Leila an?

... Bild: screenshot rtl

