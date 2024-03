Ferrari-Camper, Porsche-Foodtrucks ... eine alternative Autogeschichte – KI sei Dank «Ford GT41» – so heisst dieses Werk. «41», nicht «40».

Bild: mrfrancois.com

Mehr «Spass»

«Was wäre, wenn die berühmtesten Autohersteller der Welt heimlich überraschende Modelle entwickelt hätten?» So die Fragestellung des belgischen Künstlers Mr. François. Was wäre, wenn Ferrari Campervan-Versionen ihrer schnittigen Sportwagen entworfen hätte? Oder Porsche Foodtrucks gebaut hätte? Oder Rolls-Royce Lieferwagen?

«Promptography» – so nennt François Mercier (so heisst Mr. François bürgerlich), der auch als Filmemacher und Fotokünstler tätig ist, das Vorgehen bei seinem KI-Kunstprojekt. Mit KI-Prompts feilt er so lange, bis das perfekte «Was wäre, wenn»-Automobil geschaffen ist. Das Resultat ist die Bilderreihe «Secret Cars» – und die ist nichts weniger als schlicht sensationell; eine Alternativgeschichte der Autoindustrie, gewissermassen.

«Citroën DS Junior» heisst etwa dieses Werk:

Mr. François bemüht sich stets, seinen Auto-Kreationen nachvollziehbare Modellbezeichnungen zu verleihen.

«Porsche 911L J. Stewart Edition»

Bild: mrfrancois.com

Genaues Hinsehen lohnt sich jeweils, ist doch eine akribische Detailverliebtheit bei Mr. François Ehrensache. Felgen, Scheinwerfer, Seitenspiegel und so weiter – das sind alles Aspekte, die durchaus in real existierenden Autos jener Marken zu finden waren.

«Ferrari Condo & Condo Plus»

Bild: mrfrancois.com

«Lamborghini Tarama»

Bild: mrfrancois.com

«Rolls-Royce Counter» und «Mercedes 3000C»

Bild: mrfrancois.com

Bild: mrfrancois.com

«Fiat Rana»

Bild: mrfrancois.com

Ja, «rana» heisst «Frosch».

«Jaguar PU-Type»

Bild: mrfrancois.com

Genau hinsehen! Nicht nur das Auto ist ein Hybrid. Auch die Schafe – öh – Hunde – öh – Hundschafe?

«Chevrolet Tortoisic»

Bild: mrfrancois.com

«Ferrari Panoramica GT»

Bild: mrfrancois.com

So macht Enzo Ferrari Camperferien. In an alternate reality ...

«Citroën 1CV»

Bild: mrfrancois.com

Einen 2CV noch minimaler gestalten? Kein Problem!

Etwas luxuriöser gestalten, ginge aber auch:

«Citroën 20CV»

Bild: mrfrancois.com

«Lamborghini Brutach»

Bild: mrfrancois.com

Nein, nicht Countach. Okay, komplett erstaunt hätte es nicht, wäre so was mal gebaut worden.

«Ferrari Colombo GT»

Bild: mrfrancois.com

Und hier, fairerweise, müsste man anmerken, dass es sehr wohl einige luxuriöse Shooting-Brake-Versionen exotischer Europäer gab.

In diese Kategorie passt auch:

«Aston Martin California DBW»

Bild: mrfrancois.com

Eben – so etwas Ähnliches gab's tatsächlich. Einfach nicht in jener grossartigen Lackierung.

Was es aber sicherlich nicht gab, ist:

«Jaguar Palace L»

Bild: mrfrancois.com

«Smart Serie 1»

Bild: mrfrancois.com

«Porsche 9XS»

Bild: mrfrancois.com

«Jaguar Aa-Type»

Bild: mrfrancois.com

Und somit die Antwort auf die Frage: «Wie hätte ein Jaguar E-Type als Kompaktauto ausgesehen?»

«Und als Luxus-Limo?» Dafür haben wir ebenfalls eine Antwort:

«Jaguar Royal E»

Bild: mrfrancois.com

«Volkswagen Touran W»

Bild: mrfrancois.com

«Citroën 2CV Coupé»

Bild: mrfrancois.com

«Rolls-Royce Robust»

Bild: mrfrancois.com

«Lotus Serenity»

Bild: mrfrancois.com

«Mini Docman»

Bild: mrfrancois.com

Nein, nicht Clubman.

«Aston Martin Pagoda S» und «Cadillac Grandville»

Bild: mrfrancois.com

Bild: mrfrancois.com

«Lamborghini Puntach CF»

Bild: mrfrancois.com

Boah. So will ich auch zu Grabe getragen werden.

«Alfa Romeo Viale»

Bild: mrfrancois.com

«Porsche Cayenne S1»

Bild: mrfrancois.com

Der Ur-Cayenne, quasi. Hey – hätte eigentlich wirklich sein können, nicht?

«Mercedes WL-Klasse»

Bild: mrfrancois.com

«Mitsubishi Yoron»

Bild: mrfrancois.com

«Chevrolet Corvette Camper»

Bild: mrfrancois.com

«Lotus Escape»

Bild: mrfrancois.com

Schaut mal, diese Privatsphäre, mit all den Vorhängen! Damit fährt auch diese Braut gerne in die Flitterwochen.

«Porsche 356 Snacker»

Bild: mrfrancois.com

«Ferrari 368 GTVC» und «Jaguar W Type»

Bild: mrfrancois.com

Bild: mrfrancois.com

«Citroën DS9»

Bild: mrfrancois.com

(obi)