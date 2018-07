Videos

World of watson

World of watson: So schnell verfliegt deine Ferienlaune



Von Aaah zu ARRRGH!!! So schnell verfliegt die Ferienlaune – in 10 Schritten

Sommerferien! Das haben wir uns wirklich verdient – Abwesenheitsnotiz ein, Arbeit aus. Endlich mal zurücklehnen, entspannen, Seele baumeln lassen.

So stellen wir es uns zumindest vor. In der Realität sieht das jedoch dann eher so aus:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Trotz all den Strapazen, Ferien lohnen sich – nur schon allein für diese Fotos:

