Bild: Kin Cheung/AP/KEYSTONE

48 grosse Erfolge – Roger Federer ist wieder der Titel-König

Der Sieg beim Australian Open war der 89. Turniersieg von Roger Federer. Mehr als die Hälfte dieser Titel hat der Schweizer an grossen Turnieren geholt. In diesem Belangen hat er damit Novak Djokovic wieder überholt.

Janick Wetterwald Janick Wetterwald Folge mirEntfolgen

Es ist schon viel über Roger Federer und sein Comeback mit dem Erfolg beim Australian Open geschrieben worden. Aber wir können doch einfach nicht genug kriegen von unserer Schweizer Tennis-Legende, vom «Maestro», vom «King».

Darum ein paar Bildli: Federer gewinnt die Australian Open 2017!

Ah, und da war dieser eine Ballwechsel – einfach genial!❤️

So, jetzt aber die Freudentränen wieder aus dem Gesicht wischen, denn es kommen harte Fakten schöne Grafiken. 😉

König der grossen Titel

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Was Grand-Slam-Siege und sonstige grosse Titel – also die Masters-1000er-Turniere und die World Tour Finals – im Tennis betrifft, stehen diese drei ganz oben. Mit seinem letzten Sieg in Melbourne hat sich der «Maestro» wieder vor den «Djoker» gesetzt:

grafik: watson

Und wie sieht's denn bei den Grand-Slams aus? Die Antwort kennst du wahrscheinlich, aber es ist immer wieder schön anzuschauen:

grafik: watson

Kommen wir zum den World Tour Finals am Ende der Saison. Das Kräftemessen der besten acht Tennisspieler der Welt hat Roger Federer schon 6 Mal gewonnen. Erstaunlich: Nadal konnte das Saisonfinale noch nie für sich entscheiden.

watson

Zum Schluss noch der Blick auf die ATP-1000er-Turniere. Da muss sich unser Roger geschlagen geben. Novak Djokovic mit 30 und Rafael Nadal mit 28 Titeln waren da erfolgreicher.

watson

Das dürfte Roger Federer aber ziemlich egal sein, sofern er diese Lücke ja im Gesamtranking mit den Major-Titeln wieder stopft. Und sowieso wissen wir ja seit einigen Tagen: Roger Federer ist ...

ALLE Grand-Slam-Titel von Roger Federer

Tennis-Quiz Roger oder Stan – du weisst immer noch nicht, welchem Schweizer Tennis-Star du die Daumen drücken sollst? Wir helfen dir! Der STAN-ley-Cup – wie gut kennst du Wawrinka wirklich? Sie glauben, Sie wissen schon alles über Roger Federer? Dann ist es für Sie ja ein Leichtes, bei diesem Quiz zu brillieren! Wie viel Stan Wawrinka steckt in dir? Hast du das Hawk-Eye? Erkenne die Tennis-Stars an ihrer Jubelfaust! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!