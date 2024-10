Fribourg s'offre un peu de répit ++ Les Romands à la fête

Une 5e défaite de rang pour Josi et les Predators Nashville peine en ce début de saison Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV On attendait les Predators en ce début de saison de NHL, mais ils ont aux abonnés absents. Samedi soir, ils ont été battus 5-2 par Detroit. Quatre matches à la maison et quatre revers, Nashville n'imaginait certainement pas une pareille entame. Seulement malgré leurs nouvelles acquisitions, les Predators n'avancent pas. Steven Stamkos a inscrit son premier but de la saison, mais c'est insuffisant pour un joueur de son calibre. Roman Josi a mangé 26'54 de glace, tiré 9 fois au but pour 4 lancers cadrés et bloqué 3 tirs, mais cela n'a pas suffi. Tampa Bay a lui perdu son premier match. Janis Moser et ses coéquipiers se sont inclinés 5-4 à Ottawa. Janis Moser a eu droit à 21'10 de glace et ce dans toutes les situations de jeu.

Super League: Servette dans le sillage du leader Crivelli exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a remporté samedi le premier derby du Rhône de la saison en battant Sion à Genève (3-0). Les Grenat sont deuxièmes de Super League, à un point du leader Zurich. L'arrivée fracassante des ultras servettiens à la 50e minute de jeu, pile à l'heure pour célébrer le 2-0 de leur équipe, restera comme le moment fort d'un derby qui s'est déroulé dans un premier temps dans une ambiance feutrée. Ultras sédunois et genevois avaient en effet décidé de boycotter une partie du match, et même l'intégralité pour ceux du FC Sion. Deux groupes rivaux unis "contre la répression". Le reste des 12'987 spectateurs présents à la Praille a toutefois pu apprécier l'ouverture du score de Servette, tombée après cinq minutes de jeu seulement. Bien lancé par Timothé Cognat, Miroslav Stevanovic a trouvé Enzo Crivelli, dont la reprise du pied droit n'a laissé aucune chance à Timothy Fayulu. Le troisième but de la saison en Super League pour le Français après deux inscrits sur penalty. A la recherche d'une victoire en championnat depuis le 10 août, Sion n'a pas si mal joué, et même dominé une partie du premier acte. Mais les bonnes combinaisons des hommes de Didier Tholot aux abords de la surface ont systématiquement été stoppées par une arrière-garde grenat vigilante. Kutesa marque encore La défense sédunoise, la meilleure de Super League avant cette 10e journée, a de son côté craqué deux fois de plus en deuxième période. La faute à Dereck Kutesa, qui a pris seul la tête du classement des buteurs de Super League avec sa sixième réussite de l'exercice, une frappe du droit légèrement déviée par Reto Ziegler (50e). Et à Gaël Ondoua, qui a alourdi la marque en fin de match après un sauvetage de Numa Lavanchy sur sa ligne (86e). Une scène qui a fait écho à un sauvetage quasi identique de Crivelli au retour des vestiaires (47e). La frappe de Joël Schmied consécutive à un corner sédunois aurait bien pu changer le cours de la partie. Mais comme lors du dernier derby en date (victoire 5-0 de Servette en mai 2023), le FC Sion est reparti bredouille de Genève. Souverains, les Grenat restent eux bien accrochés au wagon de tête.

Fribourg s'offre un peu de répit, Genève, le LHC et Bienne gagnent Sandro Schmid et Samuel Walser heureux apr Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX En battant Lugano 4-0 lors de la soirée de National League, Fribourg ne s'est pas encore totalement rassuré. Mais les Dragons ont obtenu trois points essentiels. Tout a bien commencé pour Gottéron avec une ouverture du score signée DiDomenico après 66 secondes et un joli travail de De la Rose. Les hommes de Pat Emond ont doublé la mise à la 31e par Sandro Schmid, l'homme qui évolue en ce moment avec Wallmark et Sörensen. Malgré un blanchissage contre Zurich, Reto Berra n'est pas à son niveau habituel actuellement. Mais face aux Tessinois, le Zurichois a été solide. Lui et sa défense ont su faire le dos rond en troisième période lors de trois supériorités numériques luganaises. Sur la troisième, c'est De la Rose qui a pu inscrire le 3-0 dans la cage vide. Schmid s'est offert un doublé avec un autre but sans gardien. Fribourg reste à la 13e place, mais ce succès peut peut-être donner des idées aux Fribourgeois par la suite. Et de manière assez dingue, les Dragons ont tiré deux fois moins que leurs adversaires (16-32). Bienne: quatre à la suite Bienne a lui signé une quatrième victoire consécutive. A domicile, les Seelandais ont dominé Davos 2-1. Si l'ancien de la maison Tino Kessler, à peine revenu de blessure, a battu son ancien portier Säteri à la 2e, les Davosiens n'ont plus battu le gardien finlandais. Mais les joueurs de Martin Filander ont eu besoin de temps pour passer l'épaule. Stampfli a égalisé à la 45e, puis Hofer a donné les trois points à ses couleurs en power-play à la 58e. Et voilà Bienne au 5e rang. Teemu trop dur pour Ajoie A Porrentruy, il a fallu un tout grand Teemu Hartikainen pour permettre aux Genevois de faire tomber Ajoie (6-3). Le top scorer des Aigles y est allé de son triplé en un peu plus de huit minutes pour donner la victoire aux siens. Parce qu'avant ça, les Jurassiens avaient le droit de rêver, surtout après le 3-2 sur penalty signé Jerry Turkulainen (48e). Mais comme bien souvent, les Ajoulots peinent à conserver une avance. Là ils ont tout perdu en l'espace de huit minutes sous l'impulsion du tank finlandais et d'une réussite de Berni. Ce succès permet aux Aigles de se replacer à la 10e place. Lausanne par les poils Quant au LHC, il a tremblé pour finalement s'imposer 5-4 contre Ambri. Les Vaudois auraient dû connaître une fin de rencontre tranquille, mais ils ont laissé les Léventins revenir et y croire. Peut-être que le retour de Davos s'est fait sentir en fin de partie. Mais juste avant cela, dans le début du troisième tiers, les joueurs de Geoff Ward avaient fait tout juste, marquant à trois reprises entre la 42e et la 46e grâce à Rochette (2x) et Riat. Mais à la 52e et la 56e, Douay et Pestoni ont réduit la marque et les Vaudois se sont mis à douter. Ils ont finalement pu gérer ce score et l'emporter pour garder leur deuxième place derrière les Zurich Lions, vainqueurs de Zoug, eux aussi sur la marque de 5-4. C'est Willy Riedi qui a inscrit le but décisif à la 55e. Dans les deux autres matches de la soirée, Rapperswil a écarté Berne 2-1 et Kloten s'en est allé battre Langnau chez lui 2-0.

GP des Etats-Unis: Verstappen creuse l'écart au championnat Verstappen sans rival lors du sprint à Austin Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté haut la main le sprint du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a ainsi renforcé sa place de leader du championnat du monde de formule 1. Parti de la pole, Verstappen a immédiatement pris les devants et n'a jamais été inquiété tout au long des 19 tours. Il s'est imposé pour la quatrième fois en autant de sprints cette saison. Longtemps deuxième, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a commis une erreur dans l'ultime ronde et a été dépassé par Carlos Sainz (Ferrari). Conséquence, le retard du Britannique sur Verstappen est désormais de 54 points. Charles Leclerc (Ferrari) a échoué dans le sillage de Norris. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton n'ont pas été dans le rythme et ont prius les 5e et 6e places. Les Sauber-Ferrari ont, comme trop souvent cette saison, terminé en queue de peloton. Guanyu Zhou a fini 19e et avant-dernier juste devant Valtteri Bottas.

Premier League: les Gunners battus La joie des joueurs de Bournemouth Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Mauvaise surprise pour Arsenal: les Gunners ont subi leur premier revers de la saison en Premier League, perdant 2-0 à Bournemouth lors de la 8e journée. Privés de leur capitaine Odegaard et de Saka (blessés), Arsenal a encore dû faire face à un autre problème puisque Saliba a été expulsé après une demi-heure. A dix, les Londoniens ont fini par craquer et encaisser deux buts inscrits par Christie (70e) et Kluivert (79e/penalty). Les Gunners occupent le 3e rang avec 17 points derrière Liverpool (18), qui recevra Chelsea dimanche, et Manchester City (17), qui jouera à Wolverhampton.

Bundesliga: triplé de Kane pour le leader Bayern Harry Kane a pu jubiler trois fois Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a écrasé le VfB Stuttgart 4-0 lors de la 7e journée de Bundesliga. Les trois premiers buts ont été inscrits après la pause par un Harry Kane en verve (57e/60e/80e). Les Bavarois occupent ainsi le fauteuil de leader avec 17 points. Le RB Leipzig, qui a gagné 2-0 à Mayence, en compte autant mais avec une moins bonne différence de buts. Le SC Fribourg suit à deux longueurs devant le tenant du titre, Bayer Leverkusen, qui accuse trois points de retard.

Super League: YB bat Lucerne pour la première de Magnin La joie d'Itten après le 2-0 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Young Boys ont renoué avec la victoire en battant Lucerne 2-1 lors de la 10e journée de Super League. L'autre rencontre débutée à 18h00 a vu le FC Zurich dominer Grasshopper 2-1. Joël Magnin a donc entamé victorieusement son deuxième passage intérimaire sur le banc de YB, même si l'embellie n'a pas été spectaculaire et que le chantier reste important. Après une première période plutôt décevante, le technicien neuchâtelois a vu ses joueurs réussir le k.-o. dès la reprise, avec des réussites de Monteiro (47e) et Itten (50e), lequel avait aussi touché la barre une minute plus tôt. YB a tremblé Au pied du mur, Lucerne a réagi ensuite. Von Ballmoos a sauvé plusieurs fois avant d'être battu sur une tête de Jaquez (70e). Les visiteurs n'ont toutefois pas pu égaliser, malgré une tête de Villiger sur la transversale (89e) et plusieurs autres occasions. En tremblant, YB a abandonné la lanterne rouge, ce qui était l'objectif. Ces trois points vont faire du bien à l'équipe avant de recevoir l'Inter Milan mardi en Ligue des champions. Le FCZ en tête Au Letzigrund, le derby de la Limmat a vu le FC Zurich s'imposer 2-1 contre Grasshopper. Sur deux frappes lointaines, Kamberi (32e) et Marchesano (38e) ont placé les visiteurs sur la bonne voie. GC a repris en vain espoir après la réussite de Mabil (61e) et se retrouve avant-dernier alors que le FCZ prend la tête.

Paul trop solide pour Wawrinka en demi-finale à Stockholm Stan Wawrinka n'a rien pu faire face à Tommy Paul en demi-finale à Stockholm Image: KEYSTONE/AP/Claudio Bresciani Stan Wawrinka (ATP 217) ne disputera pas une 32e finale sur l'ATP Tour dimanche à Stockholm. Le Vaudois de 39 ans a logiquement subi la loi de Tommy Paul (ATP 13) samedi en demi-finale. Troisième plus "vieux" demi-finaliste de l'histoire sur l'ATP Tour, Stan Wawrinka s'est incliné 6-3 6-2 devant l'Américain après 81' de jeu. Il a néanmoins offert une belle résistance à un joueur qui avait cueilli le premier de ses trois titres décrochés sur le circuit principal en 2021 à Stockholm, surtout dans le set initial. Auteur de quelques fulgurances notamment en revers, l'ex-no 3 mondial a payé cher le jeu de service catastrophique qu'il a livré à 2-3 dans ce premier set. Trop vite sous pression, il a certes bénéficié de trois occasions d'effacer ce break de retard dans le jeu suivant, mais Tommy Paul a écarté le danger avec brio. Toujours en lice pour une place au Masters ATP de Turin, Tommy Paul a d'ailleurs témoigné d'une trop grande solidité à l'échange. Il a également usé à bon escient de l'amortie face à un Stan Wawrinka dont les jambes ont semblé de plus en plus lourdes au fil des jeux pour son quatrième match de la semaine. Stan Wawrinka - qui n'avait plus enchaîné trois succès consécutifs depuis la fin juillet 2023 et son accession à la finale à Umag - n'a d'ailleurs rien pu faire au deuxième set malgré tout son courage. Il a concédé son service d'entrée, Tommy Paul enfonçant le clou en signant un dernier break pour mener 5-2. +50 au classement En lice la semaine prochaine à Bâle, Stan Wawrinka abordera donc ces Swiss Indoors avec une confiance enfin retrouvée. Le Vaudois, qui affrontera Adrian Mannarino (ATP 56) au 1er tour dans la cité rhénane, va gagner une cinquantaine de places dans la hiérarchie en récompense de sa belle semaine suédoise.

Coupe de l'America: victoire du Team New Zealand Cette fois c'est fini: Team New Zealand conserve la Coupe de l'America Image: KEYSTONE/EPA/QUIQUE GARCIA Team New Zealand a conservé la Coupe de l'America en remportant la 9e régate à Barcelone. Le tenant du trophée s'est ainsi adjugé la série sur le score de 7-2 aux dépens de Britannia. C'est le troisième succès consécutif des Kiwis dans cette épreuve qui est la plus ancienne compétition sportive du monde. L'embarcation du skip Peter Burling, partie avec une très légère avance sur le voilier volant du défi britannique dirigé par Ben Aislie, a réalisé une manche parfaite sous le soleil espagnol. Les Néo-Zélandais ont terminé avec 37 secondes d'avance pour glaner le point qui leur manquait pour conserver l'aiguière d'argent. C'est la cinquième fois que les Kiwis remportent l'épreuve.

Wawrinka face à Mannarino, Stricker face à Griekspoor Wawrinka affrontrera Adrian Mannarino au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/EPA/ANDERS WIKLUND Stan Wawrinka (ATP 217) retrouvera Adrian Mannarino (ATP 56) au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Deuxième Suisse admis directement dans le tableau principal, Dominic Stricker (ATP 317) se mesurera quant à lui à Tallon Griekspoor (ATP 37). Invité par les organisateurs rhénans, Stan Wawrinka peut s'estimer satisfait du tirage au sort. Le Vaudois de 39 ans a certes perdu les trois duels livrés face à Adrian Mannarino, le plus récent en cinq sets lors du dernier Open d'Australie. Mais le gaucher français de 36 ans vit une saison bien compliquée. Quart de finaliste l'an dernier à Bâle, Dominic Stricker - qui bénéficie lui aussi d'une "wild card" - n'a pour sa part jamais affronté son adversaire du 1er tour. Le gaucher de 22 ans fera figure d'outsider face au Néerlandais Tallon Griekspoor, demi-finaliste à Stockholm cette semaine. Tête de série no 1 du tableau, le Russe Andrey Rublev (ATP 7) en découdra avec le Portugais Nuno Borges (ATP 32) pour son entrée en lice. La tête de série no 2, le Norvégien Casper Ruud (ATP 8), se mesurera pour sa part à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 60) au 1er tour.

Ponti explose son record du 200 m 4 nages Noè Ponti tient la grande forme en ce début de saison Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Noè Ponti a signé un deuxième record de Suisse en l'espace de 24 heures dans la 1re étape de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Le médaillé olympique de Tokyo 2021 a même explosé sa meilleure marque sur 200 m 4 nages. Thierry Bollin a également abaissé son record du 50 m dos samedi. Auteur d'un nouveau record d'Europe - et du 3e chrono de l'histoire - vendredi sur 100 m papillon (sa discipline fétiche), Noè Ponti a mis une claque à son record national du 200 m 4 nages. Le Tessinois a réalisé 1'51''78 pour retrancher 1''32 à son temps de référence établi en décembre 2021. Il a pris la 3e place d'une finale gagnée par la star Léon Marchand en 1'50''30 (nouveau record d'Europe). Thierry Bollin a quant à lui nagé le 50 m dos en 23''09 lors des séries matinales dans la mégapole chinoise, soit 0''01 de mieux que son record précédent. Le Bernois n'a cependant pas confirmé en finale, terminant 6e en 23''44.

Martin gagne la course sprint, Bagnaia 4e Jorge Martin s'est impos Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Jorge Martin (Ducati Pramac) s'est imposé en patron dans la course sprint du GP d'Australie samedi en MotoGP. Impérial sur le circuit de Phillip Island, l'Espagnol de 26 ans porte ainsi à 16 points son avance sur l'Italien Francesco Bagnaia, 4e de cette course, au championnat du monde. Parti en pole, Jorge Martin s'est rapidement détaché seul en tête pour compter deux secondes d'avance sur ses premiers poursuivants à mi-course. Vainqueur de son 6e sprint de la saison, le "Martinator" s'est imposé avec une marge de 1''520 sur Marc Marquez (2e) après avoir relâché son effort dans le dernier des 13 tours. Cinquième sur la grille, Francesco Bagnaia (Ducati) a donc pris la 4e place à 6''879 de son grand rival. Le double champion du monde en titre, qui restait sur trois victoires dans la course sprint, pointait pourtant au 2e rang à mi-course. Mais il a marqué le pas en fin de course pour être dépassé par Marquez et Bastianini.

Un 4e succès en 4 matches pour les Jets Nikolaj Ehlers (de face) a brillé vendredi face à San Jose Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Winnipeg poursuit son sans-faute en ce début de saison de NHL. Les Jets de Nino Niederreiter ont cueilli vendredi leur quatrième succès en quatre matches en écrasant 8-3 les Ducks d'Anaheim. Niederreiter n'a pas participé activement au festival offensif de la franchise canadienne. L'attaquant grison n'a pas inscrit le moindre point, armant 2 tirs cadrés pour un bilan personnel équilibré. L'ancien biennois Nikolaj Ehlers, auteur de 2 buts et 1 assist, a été désigné première étoile de ce match. Les Jets ont survolé les débats, réussissant 36 tirs cadrés contre 22 pour San Jose. Toujours en quête d'un premier succès cette saison, San Jose s'est retrouvé mené 4-1 dès la 19e minute. Le gardien des Sharks Mackenzie Blackwood a été "chassé" à la 22e après le 5-1, alors qu'il n'avait effectué que 13 arrêts.

Verstappen en pole pour la course sprint Verstappen partira en pole dans la course sprint à Austin Image: KEYSTONE/EPA/JOHN MABANGLO Max Verstappen (Red Bull) partira en tête de la course sprint samedi aux Etats-Unis, 19e manche de la saison de Formule 1. Le Néerlandais a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi. Le leader au championnat s'élancera devant le Britannique George Russell (Mercedes), 2e, qui s'est fait souffler la première place pour seulement douze millièmes. Le Monégasque Charles Leclerc et le principal rival de Verstappen au général, le Britannique Lando Norris, partiront en deuxième ligne du sprint dont le départ sera donné samedi à 20h00. Les Sauber-Ferrari de Valtteri Bottas (19e) et Zhou Guanyu (20e) se partageront la dernière ligne. Longue d'un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes, la course sprint offre des points au championnat: de huit points pour le premier à un point pour le 8e. Pas de quoi inquiéter Verstappen dans l'absolu, lui qui compte actuellement 52 points d'avance sur Norris (331 points contre 279 points). Le GP des Etats-Unis est la troisième des six manches de l'année à proposer un format sprint.