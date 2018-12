«Sind Schweizer zu nett für unverbindlichen Sex?»

Liebe Emma,



hier schreibt dir eine Inderin, die in der Schweiz aufgewachsen ist, jedoch immer in beiden Welten gelebt hat. Zuhause war ich brav und draussen, wenn ich mit Schweizern rumhing, genau gleich wie alle anderen.



Ich war auch lange mit einem Inder liiert, bis ich Panik vor meiner kulturell bedingten «Mami von 4 Kindern und Hausfrau»-Zukunft bekam. So beschloss ich, diese Welt zu verlassen, was nicht einfach war. Nun wohne ich alleine und lebe mein Leben.



Da ich auf Europäer stehe, date ich nun seit einer Weile auch Schweizer. Jedoch fällt mir immer mehr auf, dass die Schweizer Jungs, die ich treffe, übelst nett sind. So nett, dass ich mich manchmal sehr bedürftig fühle. Anstatt mich mal ranzunehmen, machen die mir unzählige Komplimente und wollen alles über meine Herkunft wissen.



Das, obwohl ich klar kommuniziere, dass ich nur Sex will. Die reden mir dann zu viel und sind so nett, dass mir die Lust so schnell verfliegt wie eine Sternschnuppe.



Gibt es denn irgendwas, das man beachten muss, wenn man sich mit Schweizern trifft als nicht schweizerisch erzogene Frau?



Lieber Gruss,

Jaya