bild: shutterstock

Rund um Gsund

Darum beginnt unsere Gesundheit im Mund

Im letzten Blog schrieb ich über meine Angst vor Zahnärzten. Dass meine jahrelange Herauszögerung eines Zahnarztbesuches richtig gefährlich war, realisiere ich erst jetzt. Denn kranke Zähne können auch andere Organe im Körper schädigen.

Sandra Casalini Folgen

«An jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch» sagte einst der Arzt und Alchemist Paracelsus. Die chinesische Medizin ging bereits vor Jahrtausenden davon aus, dass jedem Zahn in unserem Mund ein bestimmtes Organ im Körper zugeordnet ist. Ist dieser Zahn krank, wirkt sich dies auf das zugehörige Organ aus und umgekehrt. So sind zum Beispiel die Schneidezähne mit Blase, Niere und Schilddrüse verbunden, die Eckzähne mit Magen, Leber und Gallenblase oder die Backenzähne mit Lunge und Darm. Inzwischen kann auch die moderne ganzheitliche Zahnmedizin dieser Theorie etwas abgewinnen.

Eine Billion Bakterien im Mund

Was auch immer man von ihr halten mag, Fakt ist: Unsere Zähne sind über die Nerven und Blutgefässe mit unserem Körper verbunden. Über diese kann Gift von Bakterien in die Blutbahn gelangen und andere Organe angreifen. Etwa eine Billion Bakterien befinden sich in unserer Mundhöhle, auf Zähnen und Zunge, welche sich bei mangelhafter Hygiene massiv vermehren. Sie bilden Säure, welche den Zahnschmelz zerfressen, es entsteht Zahnstein, der zu Fäule und Entzündungen führt. Wenn auf diese Art und Weise Gifte aus dem Mund in den Körper gelangen, kann das richtig gefährlich werden, vor allem, wenn das Immunsystem geschwächt ist, zum Beispiel bei älteren oder chronisch kranken Menschen. So können zum Beispiel folgende Krankheiten von kranken Zähnen ausgehen:

Herzinfarkt und Schlaganfall: Wird eine Zahn- oder Zahnfleisch-Entzündung verschleppt, bewirken die ständig im Körper kreisenden Entzündungsstoffe ein Verhärten der Gefässwände. Sie erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und einen Schlaganfall. Lungen- und Herzentzündungen: Verhärtete Gefässwände können auch Lungen- und Herzentzündungen auslösen. Depressionen: Bakterien greifen auch den Stoffwechsel des Gehirns an. Aber auch das Immunsystem kann unsere Gefühlslage steuern. So können Zahnwurzelentzündungen die Psyche beeinflussen, so dass Betroffene zum Beispiel depressiv werden. Blasen- und Prostataprobleme: Bakterien können über die Blutbahn in Prostata und Blase gelangen und dort zu akuten Entzündungen führen. Blasen- und Vaginalentzündungen können bei Schwangeren auch zu Frühgeburten führen. Ausserdem können auch die Endothelzellen geschädigt werden, welche verantwortlich für den Blutfluss im Penis sind. Kranke Zähne hemmen also die Potenz.

Gesunde Zähne sind also essentiell für einen gesunden Körper. Das gilt es zu beachten:

Richtig Zähne putzen: Dass regelmässiges, gründliches Zähneputzen, am besten nach jeder Mahlzeit, zur täglichen Routine gehört, sollte klar sein. Am besten ist eine Zahnpasta mit Fluorid, welche Karies vorbeugt und den Zahnschmelz härtet. Beim Putzen ist System angesagt: Von «rot» nach «weiss», also vom Zahnfleisch gesehen ab- oder aufwärts. Die Zahnbürste sollte dabei alle zwei bis drei Monate gewechselt werden.

Dass regelmässiges, gründliches Zähneputzen, am besten nach jeder Mahlzeit, zur täglichen Routine gehört, sollte klar sein. Am besten ist eine Zahnpasta mit Fluorid, welche Karies vorbeugt und den Zahnschmelz härtet. Beim Putzen ist System angesagt: Von «rot» nach «weiss», also vom Zahnfleisch gesehen ab- oder aufwärts. Die Zahnbürste sollte dabei alle zwei bis drei Monate gewechselt werden. Keine zahnaufhellende Zahnpasta: Zahncremes, die die Zähne angeblich weisser machen, enthalten oft eine erhöhte Konzentration an Schleifkörpern, mit denen sie sich die Zähne «abschmirgeln».

Zahncremes, die die Zähne angeblich weisser machen, enthalten oft eine erhöhte Konzentration an Schleifkörpern, mit denen sie sich die Zähne «abschmirgeln». Mundspülung: Sie reduziert den Zahnbelag und kann Bakterien im Mund eindämmen.

Sie reduziert den Zahnbelag und kann Bakterien im Mund eindämmen. Zunge putzen: Bakterien sammeln sich auch auf der Zunge. Regelmässige Zungenreinigungen mit Zungenschaber, Zungenbürste oder auch mit der normalen Zahnbürste beugen Problemen vor.

Bakterien sammeln sich auch auf der Zunge. Regelmässige Zungenreinigungen mit Zungenschaber, Zungenbürste oder auch mit der normalen Zahnbürste beugen Problemen vor. Schädigende Substanzen reduzieren: Der Genuss von süssen und sauren Lebensmitteln sollte sich in Grenzen halten, dadurch kann der Zahnschmelz nachhaltig geschädigt werden. Süssigkeiten, Zucker, Weizenmehl, Alkohol, Kaffee und Nikotin sollten nur in Massen an die Zähne gelangen. Gut sind hingegen Milchprodukte, Karotten, Broccoli oder Vollkornprodukte. Sie regen die Speichelbildung an und kräftigen durch das vermehrte Kauen das Zahnfleisch. A propos Zucker: Umgekehrt kann Diabetes zu kranken Zähnen führen. Die hohen Blutzuckerwerte beeinträchtigen die Blutgefässe, über diese wird die Widerstandskraft des Zahnhalteapparats geschwächt und es kommt zu Infektionen.

Der Genuss von süssen und sauren Lebensmitteln sollte sich in Grenzen halten, dadurch kann der Zahnschmelz nachhaltig geschädigt werden. Süssigkeiten, Zucker, Weizenmehl, Alkohol, Kaffee und Nikotin sollten nur in Massen an die Zähne gelangen. Gut sind hingegen Milchprodukte, Karotten, Broccoli oder Vollkornprodukte. Sie regen die Speichelbildung an und kräftigen durch das vermehrte Kauen das Zahnfleisch. Die hohen Blutzuckerwerte beeinträchtigen die Blutgefässe, über diese wird die Widerstandskraft des Zahnhalteapparats geschwächt und es kommt zu Infektionen. Kalzium, Magnesium und Vitamine: Zähne brauchen für ihren Aufbau Kalzium und Magnesium. Unser Körper kann diese Mineralstoffe nicht selbst herstellen, sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Kalzium steckt vor allem in Milchprodukten und Eiern, Magnesium in Nüssen und Vollkornprodukten. Auch Vitamine sind für den Erhalt der Zahnsubstanz wichtig.

Zähne brauchen für ihren Aufbau Kalzium und Magnesium. Unser Körper kann diese Mineralstoffe nicht selbst herstellen, sie müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Kalzium steckt vor allem in Milchprodukten und Eiern, Magnesium in Nüssen und Vollkornprodukten. Auch Vitamine sind für den Erhalt der Zahnsubstanz wichtig. Kontrolle beim Zahnarzt: Zwei Mal im Jahr zur Kontrolle beim Zahnarzt ist ein Muss, um Erkrankungen vorzubeugen. Auch eine jährliche professionelle Zahnreinigung ist unbedingt empfehlenswert.

Was ist mit euch, was tut ihr so für gesunde Zähne? Habt ihr Geheimtipps? Teilt sie mit uns in den Kommentarspalten.

Auch Nilpferd-Babys zahnen Video: Roberto Krone

Wohin Tierliebe, gepaart mit einem süssen Zahn, führen kann 1 / 11 Wohin Tierliebe, gepaart mit einem süssen Zahn, führen kann

bild: Lucia Hunziker