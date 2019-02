Leben

10 Jahre «Auf und davon» – diese 7 Dinge sind uns aufgefallen



bild: screenshot srf

Schönbächler lässt Hosen runter: 7 Szenen aus «Auf und davon», die du gesehen haben musst

Zehn Jahre ist es her, seit das SRF erstmals «Auf und Davon» ausstrahlte. In der Jubiläumssendung besucht Mona Vetsch die Auswandererfamilien in Kanada. Kultfigur Schönbächler verrät ein intimes Geheimnis.

So macht Schönbächler sein Geschäft in der Wildnis

Die Sendung fängt natürlich mit dem Star der Dokumentation an: Hermann Schönbächler ist bereits seit Jahren eine Legende. Auch dieses Mal enttäuscht er nicht. Gemeinsam mit Mona Vetsch geht er in die wilde Natur von Kanada. Beim Packen ihrer sieben Sachen gibt Schönbächler bereits erste gute Tipps:

«Hose abe, Oberschänkle, Ungerhose abe, Füdlibagge, s züg erledige u ganz schneu wider.»

Warum Balsam besser als Mückenspray ist: Video: streamable

Schönbächler redet mit den Bären

Wie wehrt sich Schönbächler in der Wildnis gegen wilde Tiere? Er redet ihnen lieb zu. Mona Vetsch will's genauer wissen: «Und die verstönd Schwizerdütsch?» – «Offesichtlich! De Gschider git den no, u meistens isches de Bär.»

Fritz Balmer und sein Bauchgefühl

«Das isch es Buchgfühl gsi vo mir und das isch jo es grosses Gfühl»

Balmer wäre besser zu Schönbächler in die Lehre

«Das isch min ewige Chrieg do ufm Feld. Adem Flecke vilich scho aber den fangi wider amne Ort ah woni vorher scho gmacht han.»

Die Kinder der Familie Fluri

Die Familie Fluri ist eine der Familien, die es ursprünglich nicht übers Casting hinweg geschafft haben. Eigentlich wollten sie nach Australien ziehen. Als sich die Visumsbeschaffung aber verzögerte, zogen sie die Reissleine und zogen stattdessen nach Uruguay (auch dort blieben sie nicht, sie gingen weiter nach Florida, USA).

Die Ausschnitte aus dem ursprünglichen Bewerbungsvideo sind aber trotzdem herzig. Hauptgrund sind ihre goldigen Kinder:

Vater Fluri: «Weisch du, wo Australiä isch?»

Tochter: «Mhm, unedra.»

Vater: «Lauft mer den ufm Chopf?»

Tochter: «Mhm.»

Vater zum Sohn: «Wo isch Australiä?»

Sohn: «Dobe, im Himmel denk.»

Die Einsamkeit beim Auswandern kann hart sein

Auch Marielle wird in dieser Sendung das erste Mal vorgestellt. Sie zog nach Senegal um den Leuten vor Ort zu helfen und hat mittlerweile ihren zweiten Kindergarten eröffnet. Nicht alles läuft in Afrika nach Plan, sagt sie. Das Härteste am Auswandern: Manchmal fehlt einfach eine Bezugsperson, mit der man über seine Probleme reden kann.

«Und den merksch ufzmol: Do isch kein andere Mensch i dere Hutfarb, i dere Denkenswiis wo mich verstoht.»

Philosoph Schönbächler hat natürlich eine Lösung dafür:

«Drum steit ide mönschliche Gebruchsaleitig, dass de lieb Gott au s'Männli u s'Wiibli gmacht het.»

Gölä soll lieber bei der Gitarre bleiben

Ja, wer hätte das gedacht. Ober-Büezer Gölä hat einen Gastauftritt. Er besucht gemeinsam mit Vetsch die Kultauswanderer Schönbächler. Beim gemeinsamen Holzfällen merkt Hermann Schönbächler dann aber:

«Offesichtlich duesch besser Gitärrele als Bäum ummache.»

Welches waren deine Lieblingsmomente? Ab in die Kommentare damit!

