Super League: Meister YB gewinnt beim FC Lugano



Super League, 2. Runde Lugano – YB 0:2 (0:1) St.Gallen – Sion 2:4 (0:2) Thun – Luzern 2:1 (0:1)

YB behält nach Sieg in Lugano weisse Weste – Sion feiert Kantersieg in St.Gallen

Der FC Thun feiert den einzigen Heimsieg der Runde. Die Berner Oberländer schlagen Luzern nach Rückstand mit 2:1. Meister YB gewinnt in Lugano, während Sion mit drei Punkten aus St.Gallen im Gepäck nach Hause reist.

Lugano – YB 0:2

– Der FC Lugano feiert zwar den 110. Geburtstag, aber er erhält keine Geschenke, sondern verteilt welche. So kommt Meister YB im zweiten Spiel zum zweiten Sieg.

– Christian Fassnacht brachte die Berner nach 27 Minuten in Führung, indem er eine Freistossflanke von Miralem Sulejmani ins Tor köpfte. Eine Teilschuld am Gegentreffer muss Luganos Goalie Noam Baumann auf sich nehmen, denn er verliess sein Tor im Glauben, die Flanke wegfausten zu können.

– Für die Entscheidung war eine Viertelstunde vor dem Ende Guillaume Hoarau besorgt. Der Franzose bedankte sich dafür, dass sich Luganos Abwehr dilettantisch anstellte beim Versuch, den Ball aus dem Strafraum zu bringen. Damit sind YB und der FC Zürich die einzigen Mannschaften, welche nach zwei Runden noch eine weisse Weste haben.

St.Gallen – Sion 2:4

– Nach dem gelungenen Saisonstart (2:1-Sieg in Basel, 2:1-Sieg in der EL-Qualifikation gegen Sarpsborg) erleidet die aufkommende Euphorie um den FC St.Gallen einen Dämper. Gegen Sion gehen die Ostschweizer zuhause unter.

– Die ersten drei Tore fielen auf identische Weise: Jeweils per Kopf nach einer Freistossflanke aus dem Halbfeld. Zunächst trafen die Sittener Raphael (18.) und Moussa Djitté (37.), nach 72 Minuten dann St.Gallens erst 20-jähriger Captain Silvan Hefti zum 1:2.

– Doch der Anschlusstreffer war nicht der Start zu einer Aufholjagd: Sion liess diese nicht zu. Nur drei Minuten später hämmerte Anto Grgic einen Freistoss via Lattenunterkante ins Tor und in der 83. Minute war das Spiel endgültig entschieden. Philippe tauchte solo vor Goalie Dejan Stojanovic auf und blieb eiskalt. Das 2:4 tief in der Nachspielzeit, ein Flachschuss von Cédric Itten, war nicht mehr als Resultatkosmetik.

Thun – Luzern 2:1

– Der FC Luzern steht nach zwei Runden noch ohne einen Punkt da. Die Innerschweizer verspielen beim FC Thun eine Pausenführung.

– Francisco Rodriguez hatte das neu von René Weiler trainierte Luzern nach einer halben Stunde in Führung gebracht. Nachdem die Thuner eine Chance vergaben, schaltete Luzern schnell um. Rodriguez wurde steil geschickt, er spitzelte den Ball am aus dem Strafraum stürmenden Thun-Goalie Guillaume Faivre vorbei in dessen Kasten.

– Nach der Pause dauerte es keine drei Minuten, da konnte Mickael Facchinetti ausgleichen. Schön schlenzte er den Ball von der linken Strafraumecke ins Tor. Und nur fünf Minuten später traf Dennis Hediger zum Endstand. Dem Thuner Captain fiel der Ball 20 Meter vor dem Tor vor die Füsse, er fackelte nicht lange und drosch ihn über die Linie. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Lugano - Young Boys 0:2 (0:1)

4126 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 27. Fassnacht (Sulejmani) 0:1. 76. Hoarau 0:2.

Lugano: Baumann: Mihajlovic, Golemic, Daprelà, Masciangelo; Piccinocchi (68. Yao); Crnigoj (46. Ceesay), Sabbatini, Vecsei, Carlinhos; Gerndt (76. Binous).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Wüthrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht (81. Schick), Sow, Sanogo (64. Lauper), Sulejmani; Assalé (64. Bertone), Hoarau.

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani, Manicone, Sulmoni, Kiassumbua (alle verletzt), Young Boys ohne Lotomba (verletzt). Verwarnungen: 28. Sanogo (Foul). 66. Carlinhos (Foul). 78. Mbabu (Foul).

St.Gallen - Sion 2:4 (0:2)

11'262 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 18. Raphael (Freistoss Grgic) 0:1. 38. Djitté (Freistoss Kasami) 0:2. 72. Silvan Hefti (Freistoss Tafer) 1:2. 75. Grgic (Freistoss) 1:3. 83. Philippe (Baltazar) 1:4. 95. Itten (Buess) 1:4.

St.Gallen: Stojanovic; Lüchinger (82. Buess), Silvan Hefti, Vilotic, Wittwer; Kutesa (64. Aratore), Quintillà (46. Ashimeru), Sierro; Tafer, Itten, Ben Khalifa.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Raphael, Neitzke, Abdellaoui; Toma; Kasami (87. Lenjani), Baltazar, Grgic, Daoudou (46. Philippe); Djitté (78. Uldrikis).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Koch und Muheim (beide verletzt), Barnetta und Bakayoko (beide Trainingsrückstand), Kukuruzovic, Kchouk, Nias Hefti und Wiss (alle nicht im Aufgebot), Sion ohne Adryan, Angha, Carlitos, Fortune, Epitaux, Kouassi, Kukeli, Mitrjuschkin, Mveng und Zock (alle verletzt) sowie Pinga (nicht im Aufgebot). 29. Kopfball von Itten an den Pfosten. 47. Tor von Tafer wegen Offside aberkannt. Verwarnungen: 16. Raphael, 52. Sierro, 56. Abdellaoui, 73. Vilotic, 91. Philippe (alle Foul).

Thun - Luzern 2:1 (0:1)

5133 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 31. Rodriguez (Ugrinic) 0:1. 48. Facchinetti (Spielmann) 1:1. 53. Hediger 2:1.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Stillhart, Facchinetti; Hediger, Karlen, Fatkic (65. Bigler); Tosetti, Sorgic (85. Ferreira), Spielmann (77. Salanovic).

Luzern: Salvi; Schwegler, Custodio (55. Lucas), Schmid, Feka (83. Demhasaj); Voca, Ugrinic; Schneuwly, Rodriguez (64. Gvilia), Vargas; Schürpf.

Bemerkungen: Thun ohne Costanzo, Joss, Ruberto (alle verletzt), Gelmi (krank), Da Silva und Hunziker (beide nicht im Aufgebot), Luzern ohne Cirkovic, Juric, Schulz, Lustenberger (alle verletzt) und Knezevic (nicht im Aufgebot). 91. Pfostenschuss Tosetti. Verwarnungen: 21. Glarner (Foul). 44. Ugrinic (Foul). 46. Vargas (Foul). 74. Stillhart (Foul). 80. Bigler (Foul). (sda)

