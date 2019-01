Spass

Australien

Tag 6: Gisele holt Sterne und Yotta Sympathiepunkte



Bild: screenshot rtl

Tag 6: Gisele holt Sterne, Yotta Sympathiepunkte und was keinem auffiel

Gunda Windmüller / watson.de

Tag 6 beim Dschungel drin. Mit ein paar ungeklärten Fragen (Trägt Domenico ein Toupet?) und Doreen, die ohne Fremdeinwirkung aus der Hängematte fiel. Ausserdem: jede Menge Zoff.

Aber legen wir doch mit dem Highlight los....

...der Dschungelprüfung!!!

Die wurde vom bereits erprobten Null-Sterne-Team bestritten: Gisele und Bastian. Auf der einen Seite also eine stramm Motivations-resistente Allesphobikerin, auf der anderen Seite ein Motivations-fanatischer Ungefragte-Tipps-Geber. Was konnte schon schief gehen?

Nun. Bei der «Spülhölle» mussten die beiden ihre Köpfe und Hände von unten durch eine Rutschbahn stecken, auf der dann aller erdenklicher Dschungelkram (Kakerlaken, Mehlwürmer, Schleim) beigemischt mit Sternen auf sie heruntergekippt wurde. Das Ziel: Soviel Sterne wie möglich mit abgreifen.

Da sind sie:

Und siehe da! Gisele schnappt sich vier Sterne und Yotta, um ganz genau und möglichst exakt zu sein: KEINEN EINZIGEN!! Diese Ausbeute steht natürlich in merklichem Gegensatz zu seinem Gehabe und, wie Gisele richtig anmerkt, sogar seinem Körperbau:

«Ich bin sauer, weil du mir die ganze Zeit irgendwie immer Mut machst und auf grossen Macker machst! Du hast ne‘ Riesenhand und holst nicht mal einen Stern!»

Yotta sammelte nur mit dem Bart...

...und Gisele so:

Tja. Vielleicht lag's am fehlenden «Miracle Morning»? Der wurde auch heute nicht gezeigt. Und apropos, wo Yotta seine Motivationsübungen geklaut hat.

Das Camp-Drama:

Das Camp-Drama ist genaugenommen kein Drama, sondern eher ein Drämchen. Na gut, ein Dramolett! Worum es ging? Die Feuerwache. Worum es eigentlich ging? Die traurige Sibylle, der fiese Tommi.

Sibylle sollte eigentlich gemeinsam mit Gisele Feuerwache halten, doch die war zu müde und so sprang Tommi für sie ein. Die Wache verläuft allerdings nicht sehr harmonisch: Sibylle spürt Tommis Ablehnung ihr gegenüber und verkündet am nächsten Morgen, sie hätte die ganze Zeit alleine gesessen. Hier ein Auszug aus dem Dialog:

Sibylle: «Der Tommi hält von mir Abstand, ich sitze hier ganz alleine. Alleine am Lagerfeuer.»

Currywurstmann: «Ich habe immer wieder den Tommi holen müssen, damit er sich dazusetzt. Das kann man nicht machen.»

Sandra: «Die Gisele wollte doch mit dir wachehalten?»

Sibylle: «Die ist schlafen gegangen, die wollte nicht mehr mit mir da sitzen.»

Sandra: «Gisele bekommt von mir einen Einlauf! Wieso geht die schlafen.»

Tommi: «Sie war so müde und ich war plötzlich so wach.»

Es folgt viel Hin und Her...eine Aussprache in grosser Runde, ein zeternder Tommi («Das ist eine Lüge!») Wir waren nicht die einzigen, die sich Sorgen machten. Currywurstmann sprach gar vom «Kampf der Rentner.»

«Ich schau das gar nicht, weil ich was im Kopp hat». Das war natürlich unter die Gürtellinie, und das sollte auch so sein. Der Piper-Choleriker («die Alte», «die ist ja nicht ganz dicht»). Und ob jetzt der Interpret so geistig anspruchsvoller Titel wie «Tujujahe (Es tut so wohl, schön faul zu sein)» und «Tränen trocknen schnell im Sonnenschein» sich unbedingt über andere erheben müsste, würden wir gerne aus Höflichkeit unbeantwortet stehen lassen, tun wir aber nicht: Nein.

Tommi über Sibylle:

Meine Güte, war das alles anstrengend. Gab es denn irgendwelche anderen Highlights? Ähm...

Lästerei des Tages...

...kommt von Domenico. Der Gute ist nämlich immer noch nicht durch mit seinen Ex-Geschichten über Evelyn und vertraut sich heute Currywurstmann an. Auch hier vertrauen für euch das Gesagte in Dialogform an:

Domenico: «Das hat sich für mich erledigt. Vorbei. Kein Gelaber mehr, ich habe keinen Bock.»

Chris: «Hast du irgendwie mal gesagt, dass du sie zurück haben willst oder so? Vor ein paar Monaten bei `Guten Morgen Deutschland` oder so?»

Domenico: «Das waren andere Umstände. Stehst du da, weisst du, wirst bombardiert negativ von allen Seiten und fühlst dich wie ein Fisch aus dem Wasser. Und dann hast du noch Manager, die sagen: `Ey, du hast nur einen Weg zu gehen, sonst bis du platt´».

Herrlich, herrlich. Also nach unserem Dafürhalten ist «Fisch ausser dem Wasser»-Sein ja der Dauerzustand von Domenico, obgleich wir natürlich total nachvollziehen können, dass wenn man bei «Guten Morgen Deutschland» sitzt und von seinen Managern (Plural!!!) bedrängt wird, dass ... nein, also genaugenommen können wir nichts nachvollziehen, was Domenico so von sich gibt.

Der Rest sei Schweigen.

Top:

Wie Yotta Gisele den Kopf gewaschen hat: Alle denken, auf ihn könne man ja draufhauen, weil er ein grosser Kerl sei, aber auch er habe «eine verletzliche Seele.» Da sind wir bei ihm. Das war scheisse Gisele.

Currywurstmann zum gleichen Thema, zu Gisele: «Du hättest sagen sollen, 'Wir haben vier Sterne. Das war unfair, auch wenn ich den Typ nicht mag.»

Gisele entschuldigt sich beim Yotta.

Sonja Zietlow zu Evelyns Gerichtsverfahren: «Der Lappen ist weg und neben Domenico auch der Führerschein.»

Flop:

Laut Domenico hatte Evelyn mal was mit dem Ex «von der Ochsenknecht.» SOOOOO WHAAAAAAAAT!

Evelyn hat «relevant» gesagt.

Gisele, aka «Gisela» (Doreen) muss wieder in die Dschungelprüfung. Diesmal aber wohl als Abstrafe für ihren Yotta-Diss. Seufz. Zu allem.

Was niemandem auffiel:

IHR SEHT ES DOCH AUUUUUUUCH!

.......

Was wir gerne wüssten:

Was hat Kuh-Urin eigentlich im Dschungel verloren?

