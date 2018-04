Leben

7 spannende Dokumentations-Serien, die du auf Netflix schauen kannst



Diese 7 Dokuserien darfst du auch bei schönem Wetter gucken Bild: Unsplash

Das Thermometer klettert auf sommerliche Temperaturen, aber trotzdem möchtest dich lieber auf dem Sofa fläzen und nichts tun? Dann haben wir dir hier sieben Serien, die du ohne schlechtes Gewissen gucken kannst, weil du dabei sogar noch etwas lernst!

Dark Net Dark Net Bild: Vocativ

Die Serie behandelt die Gefahren des Darknets und des Internets im Allgemeinen. Dabei werden Themen wie aussergewöhnliche Online-Beziehungen, Kinderpornografie oder Pornosucht behandelt. Es kommen sowohl Betroffene als auch Experten zu Wort und legen ihre Sichtweise dar.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Traue nie dem Internet. Und vor allem: Sei vorsichtig. Du weisst nie wer dein Gegenüber ist.

Dirty Money Dirty Money – Geld regiert die Welt Bild: Netflix

Bei «Dirty Money» erhältst du Hintergrundinformationen zu Skandalen von Grossunternehmen. Die Serie deckt illegale Machenschaften auf und spricht dabei mit Ermittlern, Insidern und Opfern.

Untersucht werden unter anderem der Abgasskandal von Volkswagen und die Verwicklung der britischen Grossbank HSBC in Geldwäscherei. Jede Folge ist in sich abgeschlossen und behandelt ein eigenes Thema. Momentan gibt es nur eine Staffel, ob eine zweite in Planung ist, gab Netflix noch nicht bekannt.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

«Dirty Money» versorgt dich mit Fakten zu krummen Geschäften in unterschiedlichen Branchen. Damit du beim nächsten Gespräch über die Trump Company mit deinem Wissen trumpen auftrumpfen kannst.

Frauen, die Geschichte machten Frauen, die Geschichte machten Bild: ZDF

Eine Serie für Geschichts-Fans. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Dokumentationen werden in dieser Sendung bedeutende Frauen porträtiert. Zu diesen gehören Katharina die Grosse, Kleopatra, Elisabeth I, Königin Luise, Jeanne d'Arc und Sophie Scholl.

Die Serie versucht zu beantworten, wie diese Frauen zu ihren bedeutenden Rollen kamen und wie sie es schafften, sich in der damaligen männerdominierten Welt zu behaupten.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Damit du beim Namen Jeanne d'Arc mehr sagen kannst als nur «Französische Revolution, glaub's». Die Dialoge sind allerdings sehr der heutigen Zeit angepasst – über die damaligen sprachlichen Umgangsformen lernst du daher nicht so viel.

Life Das Wunder Leben Bild: BBC Earth

«Das Wunder Leben» porträtiert die verschiedensten Lebensformen der Erde. Jede Folge zeigt ein eigenes, wichtiges Ökosystem und erzählt, was dieses auszeichnet und wo dessen Probleme liegen.

Die Serie ist durch ihre faszinierenden Bildaufnahmen ein Augenschmaus. Vorgestellt werden unter anderem Reptilien und Amphibien, Vögel, Wesen der Ozeane und Pflanzen.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Fast alles über die Lebewesen, ihre Umgebung und ihr Verhalten. Nach dem Gucken wirst du fast schon ein Biologie-Profi sein. Wäre dieses Fach in der Schule doch nur so spannend aufbereitet gewesen.

Abstract: The Art of Design Abstrakt: Design als Kunst Bild: Netflix

Diese Serie begleitet verschiedene Designer aus aller Welt und stellt diese vor. Dabei steht nicht nur ihre Arbeitsweise im Vordergrund, sondern auch wie sie ihren Alltag und dessen Herausforderungen meistern. Porträtiert werden unter anderem Bühnendesigner, Illustratoren, Architekten und Fotografen.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Diese Serie lässt dich in die Welt des Designs eintauchen und liefert dir viele spannende Fakten, damit du dich nachher ein bisschen intellektueller fühlst.

Chef's Table Chef's Table Bild: Netflix

Die Eigenproduktion von Netflix wirft einen Blick hinter die Kulissen der Küchen aus aller Welt. In jeder Folge wird ein neuer Koch begleitet, der dich in sein Reich entführt. Diese stellen nicht nur ihr Können unter Beweis, sondern erzählen auch aus ihrem Leben und wie dieses ihr Schaffen beeinflusst hat.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Wer glaubt, dank dieser Serie beeindruckende Gerichte zaubern zu können, der täuscht sich. Dafür erhältst du einen Einblick, wie die Lebensgeschichte der Köche ihre Art zu kochen beeinflusst hat. Das macht die Serie auch für Menschen sehenswert, die mit Kochen nichts am Hut haben.

Make Love – Liebe machen kann man lernen Make Love – Liebe machen kann man lernen Bild: EPA/DPA

Die Psychologin und Sexologin Ann-Marlene Henning geht in dieser Serie Fragen rund um Sex, Liebe und Beziehungen auf den Grund. Dabei spricht sie mit Betroffenen und gibt Tipps, Anleitungen und Übungen, um die Probleme im Bett anzupacken. Es kommen auch Passanten und Experten zu Wort und gewisse Themen werden mittels Grafiken und kleinen Filmeinschüben verständlicher gemacht.

Was du bei dieser Serie lernen kannst:

Fakten und Ratschläge rund um Beziehungen und Sex. Und wenn du die Folgen mit deinem Partner oder deiner Partnerin schaust, ergeben sich auf jeden Fall aufschlusssreiche Gespräche.

Welche lehrreiche Serie empfiehlst du?

