Wow! Emotionale Liebeserklärung von John McEnroe an «Messias» Federer

Roger Federer hat ALLE überrascht. Sein Comeback verläuft wie ein Märchen und am Sonntagmorgen fordert der «Maestro» seinen langjährigen Rivalen und grössten Konkurrenten was die Grand-Slam-Titel anbelangt – Rafael Nadal. Für die Tennislegende John McEnroe ist klar: Roger Federer, der Messias, soll in Melbourne seinen 18. Grand-Slam-Titel holen.

Die besten Sprüche aus der Liebeserklärung:

«Ich geh nicht mehr übers Wasser, aber ein paar Wunder habe ich noch drauf.»

«Wir armen Seelen haben bereits den Glauben in Federer verloren. Wir haben bereits andere Idole angebetet, einen traurigen Schotten oder einen dünnen Serben.»

«Federer räumte gegen Wawrinka die letzten Zweifel beiseite und wir standen alle auf für unseren Helden».

«Hier sind wir nun, ein Schritt entfernt von der Prophezeiung vom Apostel Sampras: 'Federer, du sollst den 18. Grand-Slam-Titel gewinnen.'»

«Ich verlor den Glauben an Federer, doch dann kam er mir im Traum und sagte: 'Da ist Tempo, da ist Hoffnung.'»

Diese tolle Ode an unsere Tennis-Legende endet mit dem Sprechchor: «Roger is good, Roger is great!» Da können wir uns nur anschliessen und hoffen zusammen mit John McEnroe auf den 18. Grand-Slam von Federer – #bel18ve. (jwe)

Roger Federers Major-Titel – ALLE Grand-Slam-Titel des Schweizer Tennisstars

Tennis-Quiz Der STAN-ley-Cup – wie gut kennst du Wawrinka wirklich? Hast du das Hawk-Eye? Erkenne die Tennis-Stars an ihrer Jubelfaust! Roger oder Stan – du weisst immer noch nicht, welchem Schweizer Tennis-Star du die Daumen drücken sollst? Wir helfen dir! Wie viel Stan Wawrinka steckt in dir? Sie glauben, Sie wissen schon alles über Roger Federer? Dann ist es für Sie ja ein Leichtes, bei diesem Quiz zu brillieren! Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.