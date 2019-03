Wegen Pyro: Berner Polizei stellt acht YB-Fans an den Internet-Pranger

Schweiz

Pyro: Polizei stellt acht YB-Fans an Internet-Pranger



Bild: KEYSTONE

Die Berner Kantonspolizei hat unverpixelte Bilder von acht YB-Fans im Internet veröffentlicht. Die Fussballfans stehen im Verdacht, während der Meisterfeier im Mai 2018 Pyrotechnika gezündet zu haben. (Anm. d. Red.: watson verzichtet auf eine Publikation dieser Bilder, da uns die Massnahme übertrieben scheint)

Vor Wochenfrist hatte die Polizei verpixelte Bilder von insgesamt 16 Männern ins Netz gestellt. Seither habe man acht mutmassliche Straftäter identifizieren können, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Diese Bilder wurden vom Netz genommen. In den anderen Fällen verfügte die Staatsanwaltschaft die Publikation des unverdeckten Bildmaterials.

Bereits früher hatte die Polizei sieben Männer und zwei Jugendliche verzeigt. Vorgeworfen werden ihnen Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz und teilweise auch Verstösse gegen das kantonale Vermummungsverbot.

Bei der Meisterfeier am Pfingstsonntag 2018 in der Innenstadt und im Stade de Suisse waren zahlreiche Knall-, Rauch- und Leuchtkörper gezündet worden. Diese hätten auch Unbeteiligte gefährdet, schreibt die Polizei. Eine Frau wurde am Auge schwer verletzt. (aeg/sda)

