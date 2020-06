Spass

Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit. Heute: Historisches



Absolute Wahrheit

Egal, was in der Welt los ist, wir dürfen die grossen Fragen des Lebens nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam mit euch, der watson-Community, beantworten wir die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit. Kompromisslos und endgültig.

Das Format und seine Regeln DAS Format und seine Regeln «Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit» verschreibt sich gänzlich der Beantwortung der drängendsten und unbeantwortetsten Fragen der Menschheit. In 100 Arbeitstagen werden die 100 wichtigsten Fragen demokratisch von der Community mittels Abstimmung beantwortet – Stichwort: Schwarmintelligenz.



Die Abstimmung ist jeweils von Montag bis Freitag von 8.00 – 22.00 Uhr geöffnet. Antwortmöglichkeiten sind vorgegeben, perfekt und ergo nicht verhandelbar. Das Resultat ist folglich indiskutabel und hat Gültigkeit bis in alle Ewigkeit. Alle beantworteten Fragen werden kontinuierlich im grossen Buch der absoluten Weisheiten aktualisiert. Dies soll fortan dein geistiges Manifest sein.



Im Namen des Verstandes, der Güte und der belanglosen Existenz. Ramen.

Wer die Gegenwart verstehen will, muss ihre Geschichte kennen. Auch wenn bekanntlich niemand etwas am Vergangenen ändern kann, so wird dennoch von einem verlangt, zu eben diesem Vergangenen eine Haltung zu haben. Darum spielen wir ein weiteres Mal Gott und wollen von dir wissen, wie du den Lauf der Zeit ändern würdest, wenn du könntest.

Anmerkung: Da die historischen Begebenheiten natürlich eng verstrickt sind, muss an dieser Stelle explizit angemerkt werden, dass die hier aufgeführten Begebenheiten voneinander entkoppelt betrachtet werden müssen. Zum Beispiel: Wer den Ersten Weltkrieg ungeschehen machen würde, verhindert damit nicht automatisch den Zweiten Weltkrieg.

Wenn du 1 historische Begebenheit ungeschehen machen könntest, welche wäre es? Die Kreuzzüge Den Ersten Weltkrieg Den Zweiten Weltkrieg Den Kolonialismus

Das grosse Buch der absoluten Wahrheiten

Im grossen Buch der absoluten Wahrheiten werden sämtliche absoluten Wahrheiten im grossen Stil gesammelt. Sie sind, wie alle absoluten Wahrheiten, unantastbar und undiskutierbar. Die Sekte der Schwarmintelligenz hat gesprochen.

