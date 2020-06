Absolute Wahrheit

Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit (41 von 100) – Heute: Verschwörungen

Egal, was in der Welt los ist, wir dürfen die grossen Fragen des Lebens nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam mit euch, der watson-Community, beantworten wir die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit. Kompromisslos und endgültig.

Das Recht auf Publikation wurde demokratisiert. Jeder kann heute publizieren – und jede noch so harten Fakten öffentlich in Frage stellen. Dass einige der so entstandenen Mythen eine gewisse Beliebtheit erfahren, liegt am Talent der Erzähler – aber vielleicht auch daran, dass sie ein bisschen, ein kleines bisschen wahr sind? Nur welche ist am wahrsten?

Im grossen Buch der absoluten Wahrheiten werden sämtliche absoluten Wahrheiten im grossen Stil gesammelt. Sie sind, wie alle absoluten …