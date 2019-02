Sport

Videos

NFL: Video-Interview mit Icke Dommisch zum Super Bowl 53



Bild: keystone / twitter / watson

Noch nicht in Super-Bowl-Stimmung? Nach diesem Video ändert sich das – Icke, Teil II!

Heute ist es so weit: Das Highlight der kommerzialisierten Sportkalender steht an. In Teil II von Ickes Interview erfährst du, wieso du es nicht verpassen kannst, dem Super Bowl zu frönen.

In einem ersten Teil erklärte Icke Dommisch, Twitter-Wizard und Kultfigur bei «Prosieben ran NFL», bereits die wichtigsten Begriffe rund um den Sport mit dem Ei.

Wen das noch nicht vollends überzeugt hat, der findet hier die nötige Motivation, es immerhin mal zu probieren, sich den Super Bowl anzusehen. Versprochen.

Bitteschön: Football mit Icke, Teil II! Video: watson/Jodok Meier, Angelina Graf

So verpasst du nicht rund um den Super Bowl! Sonntag, 3. Februar 2019 20:15 Uhr

Countdown zum Super Bowl – live auf ProSieben Maxx



Sonntag, 3. Februar 2019 ab 22:50 Uhr

Super Bowl – live auf ProSieben

Wie das ganze vor einem Jahr vonstatten ging:

Abonniere unseren Newsletter