Willkommen zurück, Ihre Majestät – endlich ist King Roger wieder da

Sechs Monate können ganz schön lang sein, wenn man Roger Federer nicht mehr bei seinem Sport zuschauen kann. Doch nun hat das Warten ein Ende und die Tennis-Legende kehrt zurück auf die Tour. Von leichter Tristesse, viel Vorfreude und der Faszination Federer.

Meine Vorfreude auf den Jahreswechsel hält sich normalerweise in Grenzen. Doch diesmal war das etwas anders. Denn die Jahreswende war zugleich auch der Startschuss für die «zweite Karriere» von Roger Federer, dem vierfachen Familienvater, dem stylischsten Mann 2016 (GQ), dem «Maestro», dem Tennis-King, der Sport-Legende.

So feierte Federer Silvester Ein von Daria Gavrilova (@daria_gav) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 8:56 Uhr

Ein von Belinda Bencic (@belindabencic) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 9:06 Uhr

Rückblick: Am 26. Juli 2016 verkündete Roger Federer sein frühzeitiges Saisonende: «Die Ärzte haben mir geraten – falls ich noch einige Jahre auf der ATP-Tour spielen möchte, was ich im Sinn habe –, meine Knie und den ganzen Körper richtig erholen zu lassen», hiess es damals. Das hat der 35 Jährige gemacht. Während seine Fans das erste Jahr ohne einen Federer-Turniersieg seit 2000 erlebten, genoss dieser mit seiner Familie für längere Zeit das Dasein in der Schweiz – zum Beispiel beim Wandern.

Ein von Roger Federer (@rogerfederer) gepostetes Foto am 14. Sep 2016 um 13:21 Uhr

Aber die Welt will den erfolgreichsten Grand-Slam-Spieler der Geschichte nicht in den Bergen bestaunen, sondern auf dem Tenniscourt. Mit jedem Tag der Federer-Pause verlor bei mir der gelbe Filzball etwas an Faszination. Natürlich habe ich Stan Wawrinka im Final des US Open die Daumen gedrückt und mitgefiebert – aber es war einfach nicht das gleiche.

So funktioniert der Hopman Cup Beim Hopman Cup treten pro Land jeweils ein Mann und eine Frau an. Erst spielen die Männer ein Einzel (Best-of-3), anschliessend die Frauen. Gleich nach den Einzeln folgt das Mixed-Doppel. Dieses wird ebenfalls Best-of-3 mit Fast4-Tennis gespielt. Dies bedeutet:

- Ein Satz geht nur auf 4 Games.

- Steht ein Satz 3:3, kommt es zum Tiebreak, welches nur auf 5 Punkte gespielt wird.

- Advantage gibt es nicht. Steht ein Game Deuce (40:40), entscheidet der nächste Punkt.

- Let (Netzfehler) gibt es nicht. Der Aufschlag wird in diesem Fall nicht wiederholt, es geht einfach weiter.



Die Faszination Federer

Seit ich Tennis überhaupt erleben kann, brilliert Roger Federer mit dem Racket. Unvergessliche Finals, unfassbare Matches, unglaubliche Schläge – und alles sieht so selbstverständlich aus. Bei wichtigen Punkten, zieht er ein Ass aus dem Ärmel. Unter Druck bleibt er cooler als Daniel Craig. In den zahlreichen Interviews ist er stets witzig und charmant.

Bild: EPA/AAP

Klar hat die sportliche Dominanz seit längerem etwas abgenommen, doch die Faszination blieb und wird immer bleiben. Die längere Abwesenheit von Roger Federer hat auch mir gezeigt, wie es mal sein wird nach seinem Rücktritt. Nicht gerade verlockend! Aber daran verschwende ich jetzt keine weiteren Gedanken mehr. Vielmehr denke ich schon an den nächsten grossen Coup. An den den 18. Grand-Slam-Titel. Vielleicht schon in Australien? Vielleicht in seinem Wohnzimmer, in Wimbledon? Egal, Hauptsache er kommt.

Federers Ziel für 2017: «Going for 18» Catch ya later 16...

See ya soon 17...

Going for 18

🙃 — Roger Federer (@rogerfederer) 31. Dezember 2016

Die Gegner, die Kritiker, alle wissen, dass Roger Federer noch fähig ist, grosse Spiele zu gewinnen. Auch mit 35 Jahren auf dem Buckel, auch nach dieser langen Verletzungpause. Der Olympia-, Davis-Cup- und 17-fache Grand-Slam-Sieger muss schon seit längerem niemandem mehr etwas beweisen. Er ist hier in seiner Heimat und auf der ganzen Welt der bodenständige Superstar.

Umfrage Kämpft sich Roger Federer nochmals zurück in die Top Ten? Logisch! Er wird sogar nochmals die Nummer 1 der Welt.

Klar, und immerhin kämpft er sich zurück in die Top 4.

Ich denke er schafft es nochmals, aber die Top 4 sind ausser Reichweite.

Nein, Federer wird den Sprung unter die besten 10 nicht mehr schaffen.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Kämpft sich Roger Federer nochmals zurück in die Top Ten? 22% Logisch! Er wird sogar nochmals die Nummer 1 der Welt.

47% Klar, und immerhin kämpft er sich zurück in die Top 4.

23% Ich denke er schafft es nochmals, aber die Top 4 sind ausser Reichweite.

8% Nein, Federer wird den Sprung unter die besten 10 nicht mehr schaffen.

Selbst wenn er mal nur eine halbe Saison spielt, steht er am Ende des Jahres zur Wahl für den Schweizer Sportler des Jahres – alles andere wäre ja Majestätsbeleidigung. Er sahnte zum 14. Mal in Serie den ATP-Award für den Fan-Liebling ab und den «Stephan Edberg Sportsmanship»-Award gewann Federer in diesem Jahr zum zwölften Mal. Zu seinem öffentlichen Training in Perth kommen wenige Tage vor seinem Comeback 6000 Leute, nur um ihn spielen zu sehen.

Das Aushängeschild ist wieder da

Während dem längeren Aufenthalt in der Schweiz wurden nicht nur alle Fans immer ungeduldiger, sondern auch die Federer-Zwillinge. «Wann gehen wir wieder nach Australien oder New York?», fragten die Kleinen. Damals musste der Papa sagen: «Noch lange nicht». Jetzt aber steht das Comeback kurz bevor. Er trainierte in Dubai und hat sich zuletzt in Perth auf sein Comeback (morgen ab 10.30 Uhr Schweizer Zeit) am dortigen Hopman Cup vorbereitet.

Er tritt da zusammen mit Belinda Bencic im Ländervergleich an. Bestimmt auch ein Highlight für die junge Schweizerin und ein gutes Zeichen für das Schweizer Tennis zum Jahresbeginn. Mit seiner Ausstrahlung kann Roger Federer auch Stan Wawrinka, Timea Bacsinszky oder eben Bencic anspornen.

Bild: AP

Solange der «Maestro» spielt, wird er das überdimensionale Aushängeschild sein, wird er die Gegner und Experten beeindrucken und seine Fans begeistern. Um die Weltnummer 1, um den Tennis-Thron, haben sich zuletzt andere gestritten. Doch Federer ist und bleibt der König im Tenniszirkus – auch ausserhalb der Top 10. Darum freue ich mich auf seine Rückkehr und sage: «Schön, dass Sie wieder da sind, ihre Majestät.»

