Diese Promis ziehen ins Sommerhaus der Stars ein – Drama garantiert!



Diese Promis ziehen ins «Sommerhaus der Stars» ein und wir so: 😍😍😍

Herzlich willkommen zu den Promi-News! Heute sogar mit News. Und zwar wurde endlich bekannt gegeben, wer ins «Sommerhaus der Stars» einziehen wird!

Umfrage Was ist das Sommerhaus der Stars? Ein Haus in Portugal gefüllt mit «Stars» und Kameras!

Und mit vielen Pärchen-Spielen, um die Pärchen zum Streiten und die Zuschauer zum Grinsen zu bringen.

Und mit einem Preis! Geld (50'000 Euro) und Ruhm! Nein, halt, Ruhm eher nicht.

Und wovon wovon lebt so ein Format? Vom Drama. Schauen wir uns also die acht Pärchen an, die für bestenfalls 20 Tage in dieses ominöse Haus ziehen werden!

Für hoffentlich sehr viel Streit sorgen werden:

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) & Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53) & Architekt Quentin Parker (65)

«Love Island»-Teilnehmer Elena Miras (27) & Mike Heiter (27). (Die kennen nicht mal wir. Und wir kennen wirklich jede Cervelat-Prominenz. Mhmm. Cervelat.)

Die «Bachelor in Paradise»-Teilnehmer Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) (Kennen wir auch nicht. Aber wir denken immer noch an einen feinen Cervelat. Mhmm.)

«Goodbye Deutschland»-Auswanderer Steffi (46) & Roland Bartsch (47)

Stimmungssänger (Zitat Wikipedia) Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40).

«DSDS»-Zweitplatzierter Menowin Fröhlich (31) & seine Lebensgefährtin Senay Ak (28).

Und das grösste Geschenk an uns Zuschauer: Michael Wendler (46) & Freundin Laura Müller (18).

Umfrage Wollt ihr bitz Bildli schauen, damit ihr seht, was uns im Sommerhaus so erwartet? Ja! Bildli!

Umfrage Ist das nicht die beste Kandidaten-Mixtur, die du je gesehen hast??? 😍 Ja!!! 😍😍😍

Ich habe wirklich keine Ahnung, wer diese Menschen sind. Halt, doch, einer kommt mir bekannt vor.

Ah nein, verwechselt.

Wir so:

screenshot instagram

Ihr so:

screenshot instagram

Und jetzt wir alle so: Video: YouTube/MichaelWendlerVEVO

(lis)

