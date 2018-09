Sport

Nach Doppel-Niederlage: Federer fegt Kyrgios vom Platz



Laver Cup, 2. Tag John Isner – Alexander Zverev 6:3, 6:7 (6:8), 7:10 Nick Kyrgios – Roger Federer (SUI) 3:6, 2:6 Kevin Anderson – Novak Djokovic Jack Sock/Kyrgios – Grigor Dimitrov/David Goffin

Roger Federer und Novak Djokovic verlieren am Laver Cup das erste gemeinsame Doppel. Im Einzel gewinnt Federer aber klar gegen Nick Kyrgios.

Roger Federers Wunsch wurde erfüllt. Beim Laver Cup in Chicago spielte er in der Nacht auf Samstag erstmals mit Novak Djokovic Doppel. In der Nacht auf Samstag trafen der Schweizer und der Serbe auf Jack Sock, die Weltnummer 2 im Doppel, und den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika. Das für Europa spielende Duo musste sich aber knapp 7:6 (7:5), 3:6, 6:10 geschlagen geben.

Es war für die Spieler der Weltauswahl bis Redaktionsschluss der einzige Punkt. Die drei Einzel am Freitag und die ersten beiden am Samstag hatten die Europäer allesamt für sich entschieden. Roger Federer liess dem Australier Nick Kyrgios in nur knapp über einer Stunde mit 6:3, 6:2 wie am letzten US Open keine Chance.

Dennoch ist der zum zweiten Mal ausgetragene Laver Cup noch nicht zugunsten von Titelverteidiger Europa entschieden. In den vier Partien am Sonntag gibt es jeweils drei Punkte zu gewinnen.

Kyrgios hatte sichtlich Mühe gegen Federer: #TeamWorld2018's Nick Kyrgios throwing everything at Federer. Trails 3-6 1-4. #LaverCup pic.twitter.com/X13wwWGOyR — Laver Cup (@LaverCup) 22. September 2018

Allerdings könnte der «Shot of the Day» für diesen sensationellen Punkt an den Australier gehen: .@JPMorgan Shot of the Day contender? #TeamWorld2018 @NickKyrgios pic.twitter.com/IIkMBcTxoJ — Laver Cup (@LaverCup) 22. September 2018

Federer entschied die Partie in zwei Sätzen für sich: Laver Cup | Roger Federer extiende la diferencia para el Team Europa que gana 7-1 al Team World. El suizo venció a Nick Kyrgios por 6-3,6-2. pic.twitter.com/qSgWzvH0h4 — Drive Cruzado (@DriveCruzado) 22. September 2018

Roger Federer im Interview nach dem Match – von einem Rücktritt will er nichts wissen: Don't mention the 'R' word in front of @RogerFederer #LaverCup pic.twitter.com/e4uXbqbDwP — Laver Cup (@LaverCup) 22. September 2018

(sda/dpa/vom)

