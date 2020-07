Absolute Wahrheit

Die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit (73 von 100) – Heute: Bildung

Egal, was in der Welt los ist, wir dürfen die grossen Fragen des Lebens nicht aus den Augen verlieren. Gemeinsam mit euch, der watson-Community, beantworten wir die 100 wichtigsten Fragen der Menschheit. Kompromisslos und endgültig.

Oft wird darüber diskutiert, was in der Schule alles gelernt werden musste und inwiefern dies unter dem Strich unbrauchbar ist. So kennen wir zwar den Satz des Pythagoras, wissen dafür aber nicht, wie man die Steuererklärung ausfüllt. Klassiker, dieses Beispiel. Drehen wir den Spiess aber mal um.

