Pianist rettet Katzen das Leben – und diese werden zu seinen grössten Fans

Sarper Duman ist ein Pianist aus Istanbul. Wenn er gerade nicht seinem Beruf nachgeht, verwöhnt er seine neun Katzen, die er allesamt von der Strasse gerettet hat.

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 3. Apr 2017 um 7:00 Uhr

«Jede Nacht spiele ich auf meinem Klavier. Sobald ich mich hinsetze, kommen alle Katzen zu mir und lauschen meiner Musik», erzählt Sarper dem Online-Magazin «Love Meow».

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 27. Jan 2017 um 8:22 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 7. Mär 2017 um 16:19 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 24. Nov 2016 um 9:11 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 29. Dez 2016 um 9:02 Uhr

Sarper behandelt jede seiner Katzen wie eine Königin: «Sie sind so friedvoll und dank ihnen bin auch ich ein friedlicherer Mensch geworden.»

Ein Beitrag geteilt von Sarper Duman (@sarperduman) am 27. Aug 2016 um 17:46 Uhr

Eine seiner Katzen ist leider blind. Dennoch lässt sie sich ihren Lebensmut nicht nehmen. So liebt sie es, am Fenster zu sitzen, die frische Luft zu geniessen und den Vögeln zuzuhören.