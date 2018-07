Tier

7 Dinge, die deine Katze macht, während sie Freigang hat



7 Dinge, die deine Katze macht, während sie Freigang hat

Wir wissen, was unsere Katzen tun, während sie in unserer ihrer warmen Stube verweilen. Doch welchen Tätigkeiten sie nachgehen, während sie sich in der Welt dort draussen herumtreiben, ist für viele nach wie vor ein Geheimnis. Wir lösen auf:

Sie jagt andere Katzen.

Kämpfe unter Katzen sind vollkommen natürlich und ein wichtiger Bestandteil jedes Freigängers. Schliesslich erobert sich das Revier nicht von alleine!

Sie schleicht sich ins Haus der Nachbarin, um ein zweites Frühstück abzuzapfen.

Ob bloss ein kurzer Abstecher für ein Leckerli, oder mehrere im Haus verbrachte Stunden: Geschichten von Freigängerkatzen, die zwei Lieblingsmenschen gleichzeitig haben, sind keine Seltenheit und kommen selbst in den besten Familien vor.

Oder sie lässt sich von der Nachbarin zu einem zweiten Frühstück verführen.

Wer könnte auch schon dem leckeren Futter widerstehen? Die Katze ganz bestimmt nicht.

Sie trainiert ihre Jagdfertigkeiten.

Katzen sind geborene Jäger – doch sie zeigen ihrem Lieblingsmenschen nur einen Bruchteil davon. Laut einer Studie bringen die Fellnasen nur 23% ihrer Beute mit nach Hause. Glück gehabt!

Sie treibt sich auf Dächern und Bäumen herum.

Was der Kratzbaum in der eigenen Stube ist, wird in der Welt dort draussen durch Hausdächer und Bäume ersetzt. Katzen lieben es nun mal die Welt von oben zu betrachten. So wie es sich nun mal für einen Weltherrscher gehört.

Sie hält mit anderen Katzen aus der Nachbarschaft eine Katzenversammlung ab.

Sie sind zwar selten zu beobachten, doch sie existieren tatsächlich: In den nächtlichen Katzenversammlungen finden sich die Katzen der Nachbarschaft in einem Kreis zusammen, um Dinge zu besprechen, die wir Menschen wohl nie verstehen werden. Es wird dabei nicht gemiaut, sondern nur durch die Körpersprache kommuniziert.

Sie kommt nach einer Minute wieder zurück ins Haus.

Auch das hat seinen Grund. Viele Katzen sind nicht Alleinherrscher über ihr Revier. Sie teilen sich ihr Territorium mit einer anderen Katze. Deshalb vermeiden sie es nach draussen zu gehen, wenn sie spüren, dass die andere Fellnase bereits dort draussen ihre Runden dreht.

