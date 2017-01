9 nützliche Ausreden, damit fremde Menschen deine Katze in Ruhe lassen

Kennst du das auch? Kaum musst du mal mit deiner Katze zum Tierarzt, will jeder, der dir auf dem Weg begegnet, mit ihr sprechen oder sie sogar streicheln. Und als ob das noch nicht reichen würde, gibt es diese nervige Nachbarin, die ihr immer Futter gibt, obwohl du ihr klar und deutlich gesagt hast, dass sie das lassen soll. Damit ist jetzt dank diesen Ausreden zum Glück Schluss:

Ihre Krankheit: stark ausgeprägte Niedlichkeit. Status: unheilbar.

«Sie hat Läuse. Und Würmer. Und Spinnen. Eine ganze Menge an Spinnen.»

Natürlich hat sie das nicht – aber wenn du Glück hast wird die Nachbarin es dir trotzdem glauben.

Vorsicht: Diese Variante nur bei wirklich ausserordentlich nervigen Nachbarn benutzen.

Geeignete Alternative: Marsianisch.

Ob du Desinfektionsmittel zu Hause hast? Natürlich nicht!

