Tier

Katze

Katzen aus der Galaxie



6 eindeutige Hinweise, dass deine Katze aus der Galaxie stammt

Hast du dich auch schon gefragt, ob deine Katze von einem anderem Planeten aus der Galaxie stammt? Wir verraten dir sechs Merkmale, welche eine Galaxiekatze aufweist.

Sonnenbrille

Wenn deine Katze nie ohne Sonnenbrille aus dem Haus geht, kommt sie definitiv aus der Galaxie. Denn dort ist Rumlaufen ohne Sonnenbrille gesetzlich verboten.

Nervosität

Deine Stubentiger bleibt nie an einem Ort. Er huscht vom Badezimmer ins Schlafzimmer, rennt in den Garten und wieder zurück ins Badezimmer. Das liegt daran, dass er auf der Erde kein Plätzchen findet, an dem er sich wirklich wohl fühlt.

Essen

Deine Katze isst mehr als eine zehnköpfige Familie? Klarer Fall, in der Galaxie verschlingen Katzen nämlich mindestens 50 Hot Dogs am Tag.

Autofahren

In der Galaxie gibt’s diese umweltbelastenden Dinger namens Autos nicht, aus diesem einfachen Grund hat deine Katze Panik mit dir mitzufahren.

Augenfarbe

Teilst du dein Essen, verändern sich die Pupillen deiner Katze schlagartig. In der Galaxie ist das ein Zeichen der Dankbarkeit.

Discokugel

Kommen wir zum auffälligsten Hinweis: Deine Stubentiger leuchtet in der Nacht wie eine Discokugel.

10 Gründe, weshalb deine Katze dich angreift: Video: watson

Und jetzt einfach so: 10 Bilder zeigen dir, was das Miau deiner Katze wirklich bedeutet

(cta)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter