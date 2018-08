WTF? 10 Erfindungen für Haustiere, die uns an der Menschheit zweifeln lassen



WTF? 10 Erfindungen für Haustiere, die uns an der Menschheit zweifeln lassen

Michelle Marti Michelle Marti

Es gibt Erfindungen, die sind sehr nützlich, erleichtern uns das Leben oder bringen einfach Spass und Freude. Und dann gibt es noch die anderen Erfindungen ...

Bei diesen 11 Dingen für deine tierischen Mitbewohner kommt man nicht herum, sich zu fragen: Warum?

«Pawlish» – Nagellack für deine Katze

Weil dein Fellknäuel natürlich unbedingt den neusten Nagellack-Trend mitmachen will.

«Licki Brush»

Damit du endlich täglich so tun kannst, als würdest du deine Samtpfote ablecken. Mit diesem Teil hast du danach auch nie mehr Katzenhaare zwischen den Zähnen. Versprochen.

Füdli Kleber

Es ist ja wirklich empörend, dass so viele blutte Hunde- und Katzenfüdlis in der Welt herumstolzieren. Gut, wird da endlich etwas dagegen unternommen.

Kinderwagen für Hunde

Bild: Shutterstock

Damit sich dein armer, armer Hund endlich von seinem anstrengenden Alltag erholen kann.

Ein gigantischer Croc als Bettchen für dein Fellknäuel

Weil eine simple Decke für deine Mieze nicht gut genug ist. Und so ein überdimensionierter Croc im Wohnzimmer lässt doch auch gleich eine besonders heimelige Atmosphäre aufkommen.

Sex Toy für Hunde

Bild: Hotdollfordog.com

Wenn dein Rüde wieder einmal seinen Trieb befriedigen will, muss er das nicht mehr an deinem Bein oder an einer Decke machen. Nun hat er eine eigene Hundepuppe. Wir hoffen nur, dass die nicht quietscht! Sonst viel Spass beim gemütlichen Fernsehabend.

«Litter Kwitter» – damit deine Katze endlich das normale Klo benutzen kann

Weil es mega Spass macht, am Morgen zuerst warten zu müssen, bis deine Katze ihr Geschäft erledigt hat. Und solch farbige Plastikdinger hellen garantiert jede Morgenmuffelmiene auf.

Nachttisch mit integriertem Tierklo

Bild: Amazon

Weil du unbedingt den Gestank der Hunde- oder Katzenkacke in deinem Schlafzimmer haben willst. Und schliesslich ist es ein wunderschöner Moment, deinem Tierchen bei der Verrichtung seines Geschäfts zuzuhören. Vor allem um zwei Uhr am Morgen.

Hundegebell-Übersetzer

Bild: Amazon

Damit nun auch du mit deinem Hund über Gott und die Welt diskutieren kannst.

Goldfischwagen

Auch dein einsamer Goldfisch will unbedingt die grosse, weite Welt erkunden dürfen. Sei ein guter Mensch und ermögliche ihm das!

Hier gibst weitere seltsame Erfindungen: Video: watson/Lya Saxer

Und hier findest du 14 sinnvolle Erfindungen, die unseren Alltag positiv prägen:

Und zum Abschluss noch 31 Szenen, die uns den Glauben an die Menschheit wieder zurückgeben

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter